Екатеринбуржцев предложили пересадить на канатные дороги и поезда-самолеты. Видео

16 ноября 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Канатные дороги можно строить не только в туристических целях, но и чтобы решать проблемы транспортной доступности Фото: Анна Майорова © URA.RU Один из вариантов, как разгрузить дороги в Екатеринбурге и улучшить транспортную логистику — создание канатных дорог. Другой вариант — использование аэроэстакадного транспорта. Своими идеями с уральскими чиновниками поделились неравнодушные горожане и общественники в рамках секции, посвященной наземному метро, на форуме «Города России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Это новое прочтение города и тех видов транспорта, которые могут быть. Не нужно зацикливаться только на автомобилях. Нужно смотреть, как конкретный вид транспорта решает ту или иную задачу, как это экономически будет выгодно. Проект канатной дороги был реализован в Нижнем Новгороде десятки лет назад, он востребован среди населения. Также планы [по созданию канатной дороги] обсуждаются в Казани», — поделился председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, сейчас в Нижнем Новгороде планируется построить вторую канатную дорогу, которая выполняет именно транспортную функцию, а не туристическую. Стоимость проекта оценивается на уровне 14,5 млрд рублей. Большая часть — деньги частных инвесторов. После выступления Зотова слово попросил один из зрителей, который заявил: «Нужен более широкий охват [пассажиров], потому что Екатеринбург имеет планетарное значение». Затем мужчина сообщил, что приготовил видеоролик, и всем необходимо его посмотреть. После недолгих уговоров организаторы согласились, и на экране под песню «Гудбай, Америка» появились кадры аэроэстакадного транспорта. Модули, похожие на поезда-самолеты, перемещаются по эстакаде благодаря экранному эффекту. Капитальные затраты на такой вид транспорта, по подсчетам авторов ролика, в 2-3 раза ниже стоимости строительства железной дороги, в 3-4 раза — автомобильной дороги, в 15-20 — монорельсовой дороги и в 20-30 раз ниже стоимости строительства высокоскоростных магистралей. Скорость АЭСТ-модулей — 600 км/час, период окупаемости проекта — 3-5 лет. Ранее в рамках этой же сессии обсуждался проект наземного метро в Екатеринбурге. Стоимость реализации проекта до 2035 года составит 193 млрд рублей, из них 30-40% ждут от федеральных властей. При этом стоимость второй ветки метро в 2021 году оценивали на уровне 120 млрд рублей, и денег на нее, как неоднократно отмечали власти, нет. Вторая ветка метро — давняя мечта многих горожан. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Один из вариантов, как разгрузить дороги в Екатеринбурге и улучшить транспортную логистику — создание канатных дорог. Другой вариант — использование аэроэстакадного транспорта. Своими идеями с уральскими чиновниками поделились неравнодушные горожане и общественники в рамках секции, посвященной наземному метро, на форуме «Города России». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Это новое прочтение города и тех видов транспорта, которые могут быть. Не нужно зацикливаться только на автомобилях. Нужно смотреть, как конкретный вид транспорта решает ту или иную задачу, как это экономически будет выгодно. Проект канатной дороги был реализован в Нижнем Новгороде десятки лет назад, он востребован среди населения. Также планы [по созданию канатной дороги] обсуждаются в Казани», — поделился председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, сейчас в Нижнем Новгороде планируется построить вторую канатную дорогу, которая выполняет именно транспортную функцию, а не туристическую. Стоимость проекта оценивается на уровне 14,5 млрд рублей. Большая часть — деньги частных инвесторов. После выступления Зотова слово попросил один из зрителей, который заявил: «Нужен более широкий охват [пассажиров], потому что Екатеринбург имеет планетарное значение». Затем мужчина сообщил, что приготовил видеоролик, и всем необходимо его посмотреть. После недолгих уговоров организаторы согласились, и на экране под песню «Гудбай, Америка» появились кадры аэроэстакадного транспорта. Модули, похожие на поезда-самолеты, перемещаются по эстакаде благодаря экранному эффекту. Капитальные затраты на такой вид транспорта, по подсчетам авторов ролика, в 2-3 раза ниже стоимости строительства железной дороги, в 3-4 раза — автомобильной дороги, в 15-20 — монорельсовой дороги и в 20-30 раз ниже стоимости строительства высокоскоростных магистралей. Скорость АЭСТ-модулей — 600 км/час, период окупаемости проекта — 3-5 лет. Ранее в рамках этой же сессии обсуждался проект наземного метро в Екатеринбурге. Стоимость реализации проекта до 2035 года составит 193 млрд рублей, из них 30-40% ждут от федеральных властей. При этом стоимость второй ветки метро в 2021 году оценивали на уровне 120 млрд рублей, и денег на нее, как неоднократно отмечали власти, нет. Вторая ветка метро — давняя мечта многих горожан.