Пермский край получит из бюджета РФ дотации для бизнеса

16 ноября 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Правительство РФ дополнительно простимулирует бизнес в 32 регионах Фото: Анна Майорова © URA.RU В 2023 году Правительство России выделит из федерального бюджета 32 регионам, в том числе и Пермскому краю, более 2,6 млрд рублей. Эти средства предназначены для частичной компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Выделенные новым распоряжением Правительства РФ средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов „Региональный инвестиционный стандарт“ и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства РФ. Уточняется, что территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых. Благодаря таком вычету, организации снижают расходы на приобретение и модернизацию, а также сокращают затраты на проект и могут быстрее его реализовать.

В 2023 году Правительство России выделит из федерального бюджета 32 регионам, в том числе и Пермскому краю, более 2,6 млрд рублей. Эти средства предназначены для частичной компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов от применения инвестиционного налогового вычета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Выделенные новым распоряжением Правительства РФ средства будут распределены между 32 российскими регионами. В них внедрена система поддержки новых инвестпроектов „Региональный инвестиционный стандарт“ и бизнесмены пользуются таким налоговым вычетом. Благодаря ему предприниматели могут уменьшить размер налога на прибыль, уплачиваемого в региональный бюджет», — сообщается на сайте правительства РФ. Уточняется, что территории, предоставляющие бизнесу возможность пользоваться инвестиционным налоговым вычетом, могут получить до 200 млн рублей за каждую компанию. При этом организация не может быть связана с игорным бизнесом, финансами, страховой деятельностью или добычей полезных ископаемых. Благодаря таком вычету, организации снижают расходы на приобретение и модернизацию, а также сокращают затраты на проект и могут быстрее его реализовать.