Последний раз девочку видели в 15 ноября в 15:00 (архивное фото)
В Магнитогорске Челябинской области ищут 15-летнюю черноволосую девочку в белой куртке. Подросток пропала 15 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас».
«Подросток 15-ти лет Карина Фаррахова ушла 15 ноября с улицы Советская, 250. Девочка была одета в белую курту и черные штаны, при себе имела черный рюкзак», — сообщили в официальном паблике поискового отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте».
У пропавшей карие глаза, черные волосы и среднее телосложение при росте 165 сантиметров. Также уточняется, что девочка ушла с указанного адреса в дневное время.
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по указанным номерам
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