В Магнитогорске пропала 15-летняя девочка в белой куртке. Фото

16 ноября 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Последний раз девочку видели в 15 ноября в 15:00 (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области ищут 15-летнюю черноволосую девочку в белой куртке. Подросток пропала 15 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас». «Подросток 15-ти лет Карина Фаррахова ушла 15 ноября с улицы Советская, 250. Девочка была одета в белую курту и черные штаны, при себе имела черный рюкзак», — сообщили в официальном паблике поискового отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте». У пропавшей карие глаза, черные волосы и среднее телосложение при росте 165 сантиметров. Также уточняется, что девочка ушла с указанного адреса в дневное время. Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по указанным номерам фото: паблик «ЧООО ПСО „АЛЬФА-СПАС“ г. Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

В Магнитогорске Челябинской области ищут 15-летнюю черноволосую девочку в белой куртке. Подросток пропала 15 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас». «Подросток 15-ти лет Карина Фаррахова ушла 15 ноября с улицы Советская, 250. Девочка была одета в белую курту и черные штаны, при себе имела черный рюкзак», — сообщили в официальном паблике поискового отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте». У пропавшей карие глаза, черные волосы и среднее телосложение при росте 165 сантиметров. Также уточняется, что девочка ушла с указанного адреса в дневное время.