В Магнитогорске пропала 15-летняя девочка в белой куртке. Фото

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Виды города. Тюмень, ребенок, подросток, девочка
Последний раз девочку видели в 15 ноября в 15:00 (архивное фото) Фото:

В Магнитогорске Челябинской области ищут 15-летнюю черноволосую девочку в белой куртке. Подросток пропала 15 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас».

«Подросток 15-ти лет Карина Фаррахова ушла 15 ноября с улицы Советская, 250. Девочка была одета в белую курту и черные штаны, при себе имела черный рюкзак», — сообщили в официальном паблике поискового отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте».

У пропавшей карие глаза, черные волосы и среднее телосложение при росте 165 сантиметров. Также уточняется, что девочка ушла с указанного адреса в дневное время.

Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по указанным номерам
Всех, кто обладает какой-либо информацией, просят позвонить по указанным номерам

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В Магнитогорске Челябинской области ищут 15-летнюю черноволосую девочку в белой куртке. Подросток пропала 15 ноября, сообщили в поисково-спасательном отряде «Альфа-спас». «Подросток 15-ти лет Карина Фаррахова ушла 15 ноября с улицы Советская, 250. Девочка была одета в белую курту и черные штаны, при себе имела черный рюкзак», — сообщили в официальном паблике поискового отряда «Альфа-спас» в соцсети «ВКонтакте». У пропавшей карие глаза, черные волосы и среднее телосложение при росте 165 сантиметров. Также уточняется, что девочка ушла с указанного адреса в дневное время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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