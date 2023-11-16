Бывшему VIP-таможеннику из Челябинска отказались смягчить приговор

Приговор Владимиру Гефелю остался в силе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшему начальнику отдела по противодействию коррупции челябинской таможни Владимиру Гефелю, признанному судом виновным в получении взяток, отказали в смягчении приговора. Об этом URA.RU 17 ноября сообщили в пресс-службе областного суда.

«Приговором Сосновского районного суда от 27 апреля 2023 года Гефелю назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Челябинский областной суд, рассмотрев в апелляционном порядке его уголовное дело, оставил приговор без изменения», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Гефеля задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области в мае 2022 года. Его обвинили в вымогательстве взяток у представителей бизнеса. По версии следствия, на тот момент еще действующий таможенник получал деньги за содействие в крупных поставках импорта из Казахстана в Россию. За все время он получил от криминальных партнеров более 1,2 млн рублей. Сразу после задержания его увезли в Москву. Дело расследовалось в центральном аппарате СК РФ.

Следствие шло чуть более четырех месяцев. В конце сентября дело было направлено в Сосновский райсуд, где его рассматривали чуть более полугода. В конце апреля Гефеля признали виновным. Ему назначили наказание в виде шести лет колонии строгого режима. Также на три года ему запретили занимать определенные должности.