Австрийский полковник рассказал о главном просчете ВСУ

Полковник из Австрии Райснер: танки Leopard не помогли ВСУ в борьбе с РФ

19 ноября 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Танки Leopard не смогли помочь Украине, заявил Маркус Райснер Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Немецкие танки Leopard, на которые надеялись Вооруженные илы Украины (ВСУ), не смогли помочь им в борьбе с российскими военными. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. «Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул Маркус Райснер в ходе европейского форума AIES в Вене. Он добавил, что украинские силы не смогли получить нужные навыки, которые позволили бы эффективно использовать западную технику. По словам полковника, на Западе изначально предполагали такой исход. Страны Запада начали активно отправлять Украине свою технику в рамках контрнаступления ВСУ, в частности немецкие танки Leopasrd и американские Abrams. Однако на Западе пришли к выводу, что данная техника не будет эффективна.

Немецкие танки Leopard, на которые надеялись Вооруженные илы Украины (ВСУ), не смогли помочь им в борьбе с российскими военными. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. «Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул Маркус Райснер в ходе европейского форума AIES в Вене. Он добавил, что украинские силы не смогли получить нужные навыки, которые позволили бы эффективно использовать западную технику. По словам полковника, на Западе изначально предполагали такой исход. Страны Запада начали активно отправлять Украине свою технику в рамках контрнаступления ВСУ, в частности немецкие танки Leopasrd и американские Abrams. Однако на Западе пришли к выводу, что данная техника не будет эффективна.