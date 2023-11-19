Немецкие танки Leopard, на которые надеялись Вооруженные илы Украины (ВСУ), не смогли помочь им в борьбе с российскими военными. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер.
«Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул Маркус Райснер в ходе европейского форума AIES в Вене. Он добавил, что украинские силы не смогли получить нужные навыки, которые позволили бы эффективно использовать западную технику. По словам полковника, на Западе изначально предполагали такой исход.
Страны Запада начали активно отправлять Украине свою технику в рамках контрнаступления ВСУ, в частности немецкие танки Leopasrd и американские Abrams. Однако на Западе пришли к выводу, что данная техника не будет эффективна.
Немецкие танки Leopard, на которые надеялись Вооруженные илы Украины (ВСУ), не смогли помочь им в борьбе с российскими военными. Об этом заявил полковник австрийских Вооруженных сил Маркус Райснер. «Все думали, что танки Leopard что-то изменят, но, к сожалению, этого не произошло», — подчеркнул Маркус Райснер в ходе европейского форума AIES в Вене. Он добавил, что украинские силы не смогли получить нужные навыки, которые позволили бы эффективно использовать западную технику. По словам полковника, на Западе изначально предполагали такой исход. Страны Запада начали активно отправлять Украине свою технику в рамках контрнаступления ВСУ, в частности немецкие танки Leopasrd и американские Abrams. Однако на Западе пришли к выводу, что данная техника не будет эффективна.