Россия поставит Китаю 2,5 тонны нефти в год, подписано соглашение

«Роснефть» подписала с Китаем соглашение о поставке еще 2,5 млн тонн нефти в год
Компания «Роснефть» заключила с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 миллиона тонн нефти в год через территорию Казахстана. Об этом сообщил министр энергетики России Сергей Цивилев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Подписано у нас с „Роснефтью“ и с китайскими партнерами соглашение о дополнительной поставке 2,5 миллионов тонн нефти через Казахстан», — уточнил Цивилев, комментируя итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия 24».

В начале мая было утверждено постановление, увеличивающее максимально допустимый уровень экспорта нефти по этому маршруту с 10 до 12,5 миллиона тонн в год. Документ также продлевает срок действия соглашения по поставкам вплоть до 2034 года. Вице-премьер РФ Александр Новак пояснял, что инициатива по расширению объемов поступила от китайской стороны, а российские компании готовы обеспечить стабильные поставки. Вопросы технологического расширения маршрута через территорию Казахстана будет курировать «Транснефть».

Ранее Bloomberg сообщало, что поставки российской нефти в Китай достигли максимального уровня за последние пять месяцев на фоне введения США пошлин до 50% на товары из Индии, приобретающей нефть у России. По информации издания, объем российской нефти, перевозимой танкерами в Индию, в течение четырех недель, завершившихся 31 августа, не превышал 1,3 миллиона баррелей в сутки. В то же время экспорт нефти в Китай увеличился и достиг пятимесячного максимума — 1,28 миллиона баррелей в сутки, передает RT.

