19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Пермском крае турист пожаловался на сбор денег за посещение природных парков

© Служба новостей «URA.RU»
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Особо охраняемая природная территория "Камень Полюд", заповедник "Вишерский", Пермский край., памятник природы, природа, осень, туризм пермский край, красновишерский район, заповедник вишерский, камень ветлан, вид с полюд на ветлан
Турист так и не смог попасть на одну из самых популярных природных достопримечательностей — камень «Ветлан» Фото:

В Пермском крае турист по имени Михаил не смог посетить природные достопримечательности «Ветлан» и «Полюд» из-за невозможности оплатить туристический сбор. Об этом мужчина рассказал в паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». Михаил уточнил, что пытался произвести оплату безналичным расчетом уже на месте, но из-за отсутствия связи это оказалось невозможным. В итоге охрана не пустила туриста на маршрут.

«Если кто-то хочет приехать на „Ветлан“ или „Полюд“, готовьтесь заплатить 100 рублей. Стоит охрана. Интернета здесь нет, оплату произвести невозможно, наличные не принимают. Очень неприятно. Остался осадок на душе. Был проездом, не попал на гору из-за этих условностей», — написал Михаил. В комментариях пользователи Сети посочувствовали мужчине, но напомнили, что туристический сбор необходимо оплачивать заранее.

Турсбор введен в Пермском крае с 1 июля 2023 года. Он взимается за посещение трех природных достопримечательностей: парка «Пермский» и охраняемых ландшафтов «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)». Льготные категории граждан, местные жители, а также волонтеры имеют право посещать указанные территории бесплатно.

Ранее за прозрачность использования туристического сбора выступили пермские общественники. Они также предложили властям региона предусмотреть альтернативные способы оплаты туристического сбора, например, после посещения природного парка.

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В Пермском крае турист по имени Михаил не смог посетить природные достопримечательности «Ветлан» и «Полюд» из-за невозможности оплатить туристический сбор. Об этом мужчина рассказал в паблике «Типичные Березники» в соцсети «ВКонтакте». Михаил уточнил, что пытался произвести оплату безналичным расчетом уже на месте, но из-за отсутствия связи это оказалось невозможным. В итоге охрана не пустила туриста на маршрут. «Если кто-то хочет приехать на „Ветлан“ или „Полюд“, готовьтесь заплатить 100 рублей. Стоит охрана. Интернета здесь нет, оплату произвести невозможно, наличные не принимают. Очень неприятно. Остался осадок на душе. Был проездом, не попал на гору из-за этих условностей», — написал Михаил. В комментариях пользователи Сети посочувствовали мужчине, но напомнили, что туристический сбор необходимо оплачивать заранее. Турсбор введен в Пермском крае с 1 июля 2023 года. Он взимается за посещение трех природных достопримечательностей: парка «Пермский» и охраняемых ландшафтов «Колчимский (Помяненный) камень» и «Полюд (Полюдов камень)». Льготные категории граждан, местные жители, а также волонтеры имеют право посещать указанные территории бесплатно. Ранее за прозрачность использования туристического сбора выступили пермские общественники. Они также предложили властям региона предусмотреть альтернативные способы оплаты туристического сбора, например, после посещения природного парка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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