В Челябинске новый каток в арт-сквере появится во второй декаде декабря, фото

В Челябинске в арт-сквере между улицами Пушкина и Свободы зальют новый каток

20 ноября 2023 в 11:49 Размер текста - 17 +

При создании нового катка в арт-сквере был учтен опыт парка имени Терешковой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев. «До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев. Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка. Как только позволит погода, ближе ко второй декаде декабря в арт-сквере будет залит каток Фото: администрация г. Челябинска В минувшие выходные в сквере подключили освещение Фото: администрация г. Челябинска

В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев. «До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев. Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка.