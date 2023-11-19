В Челябинске новый каток в арт-сквере появится во второй декаде декабря, фото

В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев.
«До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев.
Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка.
Как только позволит погода, ближе ко второй декаде декабря в арт-сквере будет залит каток
В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев. «До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев. Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка.