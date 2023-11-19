19 ноября 2023
18 ноября 2023

В Челябинске новый каток в арт-сквере появится во второй декаде декабря, фото

В Челябинске в арт-сквере между улицами Пушкина и Свободы зальют новый каток
© Служба новостей «URA.RU»
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Новый каток в парке Терешковой. Челябинск, каток, парк терешковой, заливка льда
При создании нового катка в арт-сквере был учтен опыт парка имени Терешковой Фото:

В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев.

«До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев.

Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка.

Как только позволит погода, ближе ко второй декаде декабря в арт-сквере будет залит каток
Как только позволит погода, ближе ко второй декаде декабря в арт-сквере будет залит каток
Фото:
В минувшие выходные в сквере подключили освещение
В минувшие выходные в сквере подключили освещение
Фото:

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В Челябинске новый каток в арт-сквере начнет свою работу во второй декаде декабря, что связано с теплой погодой, переходом через ноль. Также в центре города будут установлены малые формы. Об этом сообщил 20 ноября на аппаратном совещании глава Центрального района города Челябинска Виктор Ереклинцев. «До конца недели в арт-сквере все малые архитектурные формы (МАФы) будут установлены. А во второй декаде декабря мы зальем новый каток, учитывая, что следующая неделя — переход на ноль, смысла заливать его сейчас нет», — сообщил Ереклинцев. Ранее в Челябинске увеличили пространство арт-сквера на набережной реки Миасс, а именно участок у старой электростанции. Главной достопримечательностью на данной территории стала площадка, летом выполняющая роль роллердрома, зимой — ледового катка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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