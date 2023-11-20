Челябинские силовики вскрыли крупный схрон с оружием. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уголовное дело. Челябинск, уголовное дело, арест, уголовный кодекс, суд, мера пресечения, наручники
В отношении пятерых подозреваемых в организации оружейного арсенала возбуждены уголовные дела Фото:

Челябинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ по региону обнаружили в лесу под Кыштымом крупный схрон оружия. Как сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону, по подозрению в организации оружейного арсенала было задержано пятеро подозреваемых.

«В нем [в арсенале] находились пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. Вооружение было изъято», — сообщили в пресс-службе главка.

Для выявления всех причастных лиц была проведена упорная, кропотливая работа. По итогу было задержано пять человек. В их отношении следственными органами правоохранительных ведомств возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Степень причастности каждого из участников устанавливается. Обстоятельства и цели приобретения изъятого оружия и боеприпасов будут выясняться в ходе следствия.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ по региону обнаружили в лесу под Кыштымом крупный схрон оружия. Как сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону, по подозрению в организации оружейного арсенала было задержано пятеро подозреваемых. «В нем [в арсенале] находились пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. Вооружение было изъято», — сообщили в пресс-службе главка. Для выявления всех причастных лиц была проведена упорная, кропотливая работа. По итогу было задержано пять человек. В их отношении следственными органами правоохранительных ведомств возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Степень причастности каждого из участников устанавливается. Обстоятельства и цели приобретения изъятого оружия и боеприпасов будут выясняться в ходе следствия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...