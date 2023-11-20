Челябинские силовики вскрыли крупный схрон с оружием. Фото, видео

20 ноября 2023 в 18:28 Размер текста - 17 +

В отношении пятерых подозреваемых в организации оружейного арсенала возбуждены уголовные дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ по региону обнаружили в лесу под Кыштымом крупный схрон оружия. Как сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону, по подозрению в организации оружейного арсенала было задержано пятеро подозреваемых. «В нем [в арсенале] находились пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. Вооружение было изъято», — сообщили в пресс-службе главка. Для выявления всех причастных лиц была проведена упорная, кропотливая работа. По итогу было задержано пять человек. В их отношении следственными органами правоохранительных ведомств возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Степень причастности каждого из участников устанавливается. Обстоятельства и цели приобретения изъятого оружия и боеприпасов будут выясняться в ходе следствия. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области

Челябинские полицейские совместно с коллегами из УФСБ по региону обнаружили в лесу под Кыштымом крупный схрон оружия. Как сообщили URA.RU 20 ноября в пресс-службе ГУ МВД по региону, по подозрению в организации оружейного арсенала было задержано пятеро подозреваемых. «В нем [в арсенале] находились пистолет, обрез ружья иностранного производства, гранаты, запалы для ручных гранат, имитационные мины и около тысячи патронов различного калибра. Вооружение было изъято», — сообщили в пресс-службе главка. Для выявления всех причастных лиц была проведена упорная, кропотливая работа. По итогу было задержано пять человек. В их отношении следственными органами правоохранительных ведомств возбуждены уголовные дела по статьям 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»). Степень причастности каждого из участников устанавливается. Обстоятельства и цели приобретения изъятого оружия и боеприпасов будут выясняться в ходе следствия.