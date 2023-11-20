20 ноября 2023

По вине судебного пристава житель ХМАО шесть лет не получал алименты

© Служба новостей «URA.RU»
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Эдуард Мансуров в Орджоникидзевском районном суде. Екатеринбург, прокуратура, ксива, удостоверение, проверка, ведомство, прокурорская проверка, удостоверение прокурора
Материальный ущерб составил 900 тысяч рублей Фото:

В результате проверки прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отделения службы по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Судебный пристав-исполнитель в 2020 году прекратил исполнительное производство о взыскании алиментов в связи с наступлением совершеннолетия ребенка. При этом с 2014 по 2020 год какие-либо суммы алиментов с должника взысканы не были. По исполнительному производству на момент его прекращения имелась задолженность в сумме более 900 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства.

Судебный пристав не постановил выплатить долг взыскателю при прекращении исполнительного производства, из-за чего потерпевшему был нанесен материальный ущерб. Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела.

Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена контрактника из Нижневартовска не получает алименты с июня. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам и уполномоченному по правам человека в Югре.

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В результате проверки прокуратуры ХМАО возбуждено уголовное дело в отношении судебного пристава-исполнителя отделения службы по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Судебный пристав-исполнитель в 2020 году прекратил исполнительное производство о взыскании алиментов в связи с наступлением совершеннолетия ребенка. При этом с 2014 по 2020 год какие-либо суммы алиментов с должника взысканы не были. По исполнительному производству на момент его прекращения имелась задолженность в сумме более 900 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба ведомства. Судебный пристав не постановил выплатить долг взыскателю при прекращении исполнительного производства, из-за чего потерпевшему был нанесен материальный ущерб. Прокуратура держит на контроле ход расследования уголовного дела. Ранее URA.RU сообщало, что бывшая жена контрактника из Нижневартовска не получает алименты с июня. Женщина обратилась за помощью к судебным приставам и уполномоченному по правам человека в Югре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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