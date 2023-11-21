Свердловчанка, чей сын страдает аутизмом, столкнулась с нехваткой специалистов

21 ноября 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

Юлия из Асбеста вынуждена оплачивать ряд специалистов за свой счет Фото: Александр Мамаев © URA.RU Свердловчанка Юлия (по просьбе героя фамилия не указана), которая воспитывает шестилетнего сына с аутизмом, пожаловалась на отсутствие высококвалифицированных специалистов в родном Асбесте. В рамках ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг) ее сыну не могут предоставить нейропсихолога, педагога-дефектолога и поведенческого аналитика. В беседе с журналистом URA.RU женщина отметила, что этих и других специалистов вынуждена оплачивать сама. «В Асбесте нет специалистов и условий для проведения БАК (биоакустическая коррекция). Региональная власть предоставить весь объем необходимых услуг для полноценной реабилитации детей с аутизмом не может. В связи с этим наша семья вынуждена оплачивать целый ряд услуг самостоятельно. Например, чтобы получить БАК, надо ехать в Екатеринбург. Стоимость данной услуги колеблется от 15 до 18 тысяч рублей. Одно занятие у логопеда стоит в Асбесте 1000 рублей. Чтобы поход к логопеду имел хоть какой-то результат, нужно три занятия в неделю. В месяц только на логопеда наша семья тратит 12 тысяч рублей. Для нашего города это огромные деньги», — посетовала свердловчанка. По словам Юлии, необходимо проводить полноценную комплексную терапию, которая позволит улучшить состояние ребенка, но сделать это за государственный счет нереально. «В Асбесте стоит здание, где сидят управленцы и соцработники. А категории получателей социальных услуг очень разные: пожилые бабушки, взрослые инвалиды, дети-инвалиды. Для каждого требуется специализированная индивидуальная работа. Может ли этот государственный центр ее обеспечить? Очевидно, что нет. Потому что он не может специализироваться одновременно на десяти разных направлениях. Именно поэтому семьи, где есть дети с РАС, не могут получить адекватное количество соцуслуг», — отметила женщина. Редакция URA.RU направила запрос в региональный департамент информационной политики (ДИП). На момент публикации новости ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчанка Юлия (по просьбе героя фамилия не указана), которая воспитывает шестилетнего сына с аутизмом, пожаловалась на отсутствие высококвалифицированных специалистов в родном Асбесте. В рамках ИППСУ (индивидуальная программа предоставления соцуслуг) ее сыну не могут предоставить нейропсихолога, педагога-дефектолога и поведенческого аналитика. В беседе с журналистом URA.RU женщина отметила, что этих и других специалистов вынуждена оплачивать сама. «В Асбесте нет специалистов и условий для проведения БАК (биоакустическая коррекция). Региональная власть предоставить весь объем необходимых услуг для полноценной реабилитации детей с аутизмом не может. В связи с этим наша семья вынуждена оплачивать целый ряд услуг самостоятельно. Например, чтобы получить БАК, надо ехать в Екатеринбург. Стоимость данной услуги колеблется от 15 до 18 тысяч рублей. Одно занятие у логопеда стоит в Асбесте 1000 рублей. Чтобы поход к логопеду имел хоть какой-то результат, нужно три занятия в неделю. В месяц только на логопеда наша семья тратит 12 тысяч рублей. Для нашего города это огромные деньги», — посетовала свердловчанка. По словам Юлии, необходимо проводить полноценную комплексную терапию, которая позволит улучшить состояние ребенка, но сделать это за государственный счет нереально. «В Асбесте стоит здание, где сидят управленцы и соцработники. А категории получателей социальных услуг очень разные: пожилые бабушки, взрослые инвалиды, дети-инвалиды. Для каждого требуется специализированная индивидуальная работа. Может ли этот государственный центр ее обеспечить? Очевидно, что нет. Потому что он не может специализироваться одновременно на десяти разных направлениях. Именно поэтому семьи, где есть дети с РАС, не могут получить адекватное количество соцуслуг», — отметила женщина. Редакция URA.RU направила запрос в региональный департамент информационной политики (ДИП). На момент публикации новости ответ не поступил.