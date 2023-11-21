В ХМАО начали курсировать суда-амфибии

22 ноября 2023 в 12:43 Размер текста - 17 +

Суда-амфибии будут курсировать по застывшим водоемам ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском районе Югры запустили суда на воздушной подушке. Они будут перевозить людей по застывшим водоемам до открытия автозимников и ледовых переправ. Информацию об этом разместили в telegram-канале «Югра Z Официально». «На Оби и малых реках Октябрьского района образовался ледостав. Перевозка пассажиров будет осуществляться судами на воздушной подушке до открытия автозимников и ледовых переправ. Ознакомиться с расписанием движения судов и тарифами можно на официальном сайте Октябрьского района», — сообщили в публикации telegram-канала. Также местным жителям напомнили, что компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» продолжит выполнять межмуниципальный рейс Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск. По данным на сайте Октябрьского района, амфибийные суда будут курсировать по следующим маршрутам: Октябрьское — Приобье — Октябрьское и Приобье — Шеркалы. Стоимость билетов до 1500 рублей со взрослого. Стоимость билетов на судно, следующее по маршруту Игрим — Приобье — Игрим колеблется от 2000 до 5500 рублей в зависимости от точки назначения пассажира.

В Октябрьском районе Югры запустили суда на воздушной подушке. Они будут перевозить людей по застывшим водоемам до открытия автозимников и ледовых переправ. Информацию об этом разместили в telegram-канале «Югра Z Официально». «На Оби и малых реках Октябрьского района образовался ледостав. Перевозка пассажиров будет осуществляться судами на воздушной подушке до открытия автозимников и ледовых переправ. Ознакомиться с расписанием движения судов и тарифами можно на официальном сайте Октябрьского района», — сообщили в публикации telegram-канала. Также местным жителям напомнили, что компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» продолжит выполнять межмуниципальный рейс Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск. По данным на сайте Октябрьского района, амфибийные суда будут курсировать по следующим маршрутам: Октябрьское — Приобье — Октябрьское и Приобье — Шеркалы. Стоимость билетов до 1500 рублей со взрослого. Стоимость билетов на судно, следующее по маршруту Игрим — Приобье — Игрим колеблется от 2000 до 5500 рублей в зависимости от точки назначения пассажира.