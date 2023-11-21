21 ноября 2023

В ХМАО начали курсировать суда-амфибии

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, река тобол, тобол зимой, лед, прогулка зимой
Суда-амфибии будут курсировать по застывшим водоемам ХМАО Фото:

В Октябрьском районе Югры запустили суда на воздушной подушке. Они будут перевозить людей по застывшим водоемам до открытия автозимников и ледовых переправ. Информацию об этом разместили в telegram-канале «Югра Z Официально».

«На Оби и малых реках Октябрьского района образовался ледостав. Перевозка пассажиров будет осуществляться судами на воздушной подушке до открытия автозимников и ледовых переправ. Ознакомиться с расписанием движения судов и тарифами можно на официальном сайте Октябрьского района», — сообщили в публикации telegram-канала. Также местным жителям напомнили, что компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» продолжит выполнять межмуниципальный рейс Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск.

По данным на сайте Октябрьского района, амфибийные суда будут курсировать по следующим маршрутам: Октябрьское — Приобье — Октябрьское и Приобье — Шеркалы. Стоимость билетов до 1500 рублей со взрослого. Стоимость билетов на судно, следующее по маршруту Игрим — Приобье — Игрим колеблется от 2000 до 5500 рублей в зависимости от точки назначения пассажира.

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В Октябрьском районе Югры запустили суда на воздушной подушке. Они будут перевозить людей по застывшим водоемам до открытия автозимников и ледовых переправ. Информацию об этом разместили в telegram-канале «Югра Z Официально». «На Оби и малых реках Октябрьского района образовался ледостав. Перевозка пассажиров будет осуществляться судами на воздушной подушке до открытия автозимников и ледовых переправ. Ознакомиться с расписанием движения судов и тарифами можно на официальном сайте Октябрьского района», — сообщили в публикации telegram-канала. Также местным жителям напомнили, что компания «Ютэйр — Вертолетные услуги» продолжит выполнять межмуниципальный рейс Ханты-Мансийск — Сергино — Ханты-Мансийск. По данным на сайте Октябрьского района, амфибийные суда будут курсировать по следующим маршрутам: Октябрьское — Приобье — Октябрьское и Приобье — Шеркалы. Стоимость билетов до 1500 рублей со взрослого. Стоимость билетов на судно, следующее по маршруту Игрим — Приобье — Игрим колеблется от 2000 до 5500 рублей в зависимости от точки назначения пассажира.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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