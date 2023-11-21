21 ноября 2023

В Челябинске 10-й троллейбус поменяет свой маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствие снегопада. Челябинск, троллейбус, проспект ленина, городской транспорт, автотранспорт
Троллейбус 10 будет следовать по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино» Фото:

В Челябинске с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря троллейбус №10 временно изменит схему движения. Движение троллейбусов будет закрыто по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной, сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Троллейбус 10 временно изменит свой маршрут. С 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря закрывается движения троллейбусов по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной», — сообщили в пресс-службе.

Троллейбус под номером 10 из-за ремонтных работ на тепловых сетях будет перенаправлен по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». В это время рекомендуется пользоваться автобусами под номерами 27 и 33.

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В Челябинске с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря троллейбус №10 временно изменит схему движения. Движение троллейбусов будет закрыто по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной, сообщили в пресс-службе перевозчика. «Троллейбус 10 временно изменит свой маршрут. С 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря закрывается движения троллейбусов по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной», — сообщили в пресс-службе. Троллейбус под номером 10 из-за ремонтных работ на тепловых сетях будет перенаправлен по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». В это время рекомендуется пользоваться автобусами под номерами 27 и 33.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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