В Челябинске 10-й троллейбус поменяет свой маршрут

В Челябинске с 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря троллейбус №10 временно изменит схему движения. Движение троллейбусов будет закрыто по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной, сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Троллейбус 10 временно изменит свой маршрут. С 8 часов 23 ноября до 20 часов 3 декабря закрывается движения троллейбусов по Новороссийской от Гагарина до 5-й Электровозной», — сообщили в пресс-службе.
Троллейбус под номером 10 из-за ремонтных работ на тепловых сетях будет перенаправлен по маршруту Парк Гагарина — Кольцо «Озеро Смолино». В это время рекомендуется пользоваться автобусами под номерами 27 и 33.
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