21 ноября 2023

Сургут признан лучшим городом Севера

© Служба новостей «URA.RU»
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Февральские морозы. Сургут, зима, школа иностранных языков, город сургут, биг бен
Мэр города Андрей Филатов рассказал в соцсетях о том, что Сургут признали лучшим городом российского Севера Фото:

По данным Финансового университета при правительстве России, Сургут (ХМАО) возглавляет список лучших городов российского Севера. К такому заключению эксперты пришли изучив социально-экономические показатели муниципалитетов и мнение их жителей. О премировании города рассказал мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале.

«В Финансовом университете при Правительстве России назвали территории с самым высоким качеством жизни. По итогам 2 квартала 2023 года лучшим городом российского Севера в своей номинации признан Сургут. Независимых экспертов интересовали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках и народное мнение», — поделился с подписчиками Филатов. Церемония вручения премии состоялась на VIII Международном форуме Финансового университета в Москве.

Помимо Сургута, лидерами в своих регионах были признаны такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Грозный, Севастополь, Калуга, Сочи и Казань. Глава города отдельно поздравил коллег из соседних муниципалитетов — мэра Тюмени Руслана Кухарука и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова.

Ранее URA.RU писало о том, что самым комфортным городом за 2022 год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России.

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По данным Финансового университета при правительстве России, Сургут (ХМАО) возглавляет список лучших городов российского Севера. К такому заключению эксперты пришли изучив социально-экономические показатели муниципалитетов и мнение их жителей. О премировании города рассказал мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале. «В Финансовом университете при Правительстве России назвали территории с самым высоким качеством жизни. По итогам 2 квартала 2023 года лучшим городом российского Севера в своей номинации признан Сургут. Независимых экспертов интересовали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках и народное мнение», — поделился с подписчиками Филатов. Церемония вручения премии состоялась на VIII Международном форуме Финансового университета в Москве. Помимо Сургута, лидерами в своих регионах были признаны такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Грозный, Севастополь, Калуга, Сочи и Казань. Глава города отдельно поздравил коллег из соседних муниципалитетов — мэра Тюмени Руслана Кухарука и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее URA.RU писало о том, что самым комфортным городом за 2022 год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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