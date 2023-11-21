Сургут признан лучшим городом Севера

22 ноября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Мэр города Андрей Филатов рассказал в соцсетях о том, что Сургут признали лучшим городом российского Севера Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По данным Финансового университета при правительстве России, Сургут (ХМАО) возглавляет список лучших городов российского Севера. К такому заключению эксперты пришли изучив социально-экономические показатели муниципалитетов и мнение их жителей. О премировании города рассказал мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале. «В Финансовом университете при Правительстве России назвали территории с самым высоким качеством жизни. По итогам 2 квартала 2023 года лучшим городом российского Севера в своей номинации признан Сургут. Независимых экспертов интересовали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках и народное мнение», — поделился с подписчиками Филатов. Церемония вручения премии состоялась на VIII Международном форуме Финансового университета в Москве. Помимо Сургута, лидерами в своих регионах были признаны такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Грозный, Севастополь, Калуга, Сочи и Казань. Глава города отдельно поздравил коллег из соседних муниципалитетов — мэра Тюмени Руслана Кухарука и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее URA.RU писало о том, что самым комфортным городом за 2022 год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

По данным Финансового университета при правительстве России, Сургут (ХМАО) возглавляет список лучших городов российского Севера. К такому заключению эксперты пришли изучив социально-экономические показатели муниципалитетов и мнение их жителей. О премировании города рассказал мэр Сургута Андрей Филатов в своем telegram-канале. «В Финансовом университете при Правительстве России назвали территории с самым высоким качеством жизни. По итогам 2 квартала 2023 года лучшим городом российского Севера в своей номинации признан Сургут. Независимых экспертов интересовали показатели социально-экономического развития, находящиеся в открытых источниках и народное мнение», — поделился с подписчиками Филатов. Церемония вручения премии состоялась на VIII Международном форуме Финансового университета в Москве. Помимо Сургута, лидерами в своих регионах были признаны такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, Грозный, Севастополь, Калуга, Сочи и Казань. Глава города отдельно поздравил коллег из соседних муниципалитетов — мэра Тюмени Руслана Кухарука и мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. Ранее URA.RU писало о том, что самым комфортным городом за 2022 год стал Ханты-Мансийск, а также в списке лидеров оказались Когалым и Белоярский. Города показали лучшие результаты в индексе качества городской среды по версии Минстроя России.