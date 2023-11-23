Mash: у Бари Алибасова обнаружили опухоль

23 ноября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

У Бари Алибасова обнаружили доброкачественную опухоль предстательной железы, передает Mash Фото: Владимир Гердо/ТАСС У продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Mash. «У Бари Алибасова обнаружена опухоль предстательной железы», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что ему предстоит операция. Ранее Алибасов обратился ко врачам с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. В итоге у продюсера обнаружили доброкачественную опухоль. В начале января этого года Алибасов также обращался к врачам с жалобами на головокружение. Уже тогда сообщалось, что тот большую часть времени проводит на больничной койке.

У продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Mash. «У Бари Алибасова обнаружена опухоль предстательной железы», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что ему предстоит операция. Ранее Алибасов обратился ко врачам с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. В итоге у продюсера обнаружили доброкачественную опухоль. В начале января этого года Алибасов также обращался к врачам с жалобами на головокружение. Уже тогда сообщалось, что тот большую часть времени проводит на больничной койке.