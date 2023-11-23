Mash: у Бари Алибасова обнаружили опухоль

У Бари Алибасова обнаружили доброкачественную опухоль предстательной железы, передает Mash
У продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Mash.
«У Бари Алибасова обнаружена опухоль предстательной железы», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что ему предстоит операция. Ранее Алибасов обратился ко врачам с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. В итоге у продюсера обнаружили доброкачественную опухоль.
В начале января этого года Алибасов также обращался к врачам с жалобами на головокружение. Уже тогда сообщалось, что тот большую часть времени проводит на больничной койке.
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