Mash: у Бари Алибасова обнаружили опухоль

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У Бари Алибасова обнаружили доброкачественную опухоль предстательной железы, передает Mash Фото:

У продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Mash.

«У Бари Алибасова обнаружена опухоль предстательной железы», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что ему предстоит операция. Ранее Алибасов обратился ко врачам с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. В итоге у продюсера обнаружили доброкачественную опухоль.

В начале января этого года Алибасов также обращался к врачам с жалобами на головокружение. Уже тогда сообщалось, что тот большую часть времени проводит на больничной койке.

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У продюсера российской группы «На-На» Бари Алибасова обнаружили опухоль предстательной железы. Об этом сообщает Mash. «У Бари Алибасова обнаружена опухоль предстательной железы», — передают авторы telegram-канала. Отмечается, что ему предстоит операция. Ранее Алибасов обратился ко врачам с жалобами на боли внизу живота и частое мочеиспускание. В итоге у продюсера обнаружили доброкачественную опухоль. В начале января этого года Алибасов также обращался к врачам с жалобами на головокружение. Уже тогда сообщалось, что тот большую часть времени проводит на больничной койке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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