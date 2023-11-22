При расследовании смерти челябинского рыбака нашли признаки криминала

23 ноября 2023 в 12:01 Размер текста - 17 +

После проверки появились основания для возбуждения уголовного дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При расследовании смерти рыбака в Катаевском карьере (Челябинская область) нашли признаки криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, судмедэкпертиза выявила наличие других повреждений, кроме асфиксии. «В ходе вскрытия тела была зафиксирована не только асфиксия от попадания воды в легкие. Также эксперты определили у рыбака наличие травм шеи, позвоночника. Причем эти травмы он получил еще при жизни. Сейчас рассматривается версия, что его избили и выбросили в карьер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Тело рыбака нашли в акватории карьера в середине октября. Изначально рассматривали версию о том, что он утонул. Проведенная проверка разрушила эту версию.

При расследовании смерти рыбака в Катаевском карьере (Челябинская область) нашли признаки криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, судмедэкпертиза выявила наличие других повреждений, кроме асфиксии. «В ходе вскрытия тела была зафиксирована не только асфиксия от попадания воды в легкие. Также эксперты определили у рыбака наличие травм шеи, позвоночника. Причем эти травмы он получил еще при жизни. Сейчас рассматривается версия, что его избили и выбросили в карьер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Тело рыбака нашли в акватории карьера в середине октября. Изначально рассматривали версию о том, что он утонул. Проведенная проверка разрушила эту версию.