22 ноября 2023

При расследовании смерти челябинского рыбака нашли признаки криминала

© Служба новостей «URA.RU»
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После проверки появились основания для возбуждения уголовного дела Фото:

При расследовании смерти рыбака в Катаевском карьере (Челябинская область) нашли признаки криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, судмедэкпертиза выявила наличие других повреждений, кроме асфиксии.

«В ходе вскрытия тела была зафиксирована не только асфиксия от попадания воды в легкие. Также эксперты определили у рыбака наличие травм шеи, позвоночника. Причем эти травмы он получил еще при жизни. Сейчас рассматривается версия, что его избили и выбросили в карьер», — рассказал источник.

По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Тело рыбака нашли в акватории карьера в середине октября. Изначально рассматривали версию о том, что он утонул. Проведенная проверка разрушила эту версию.

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При расследовании смерти рыбака в Катаевском карьере (Челябинская область) нашли признаки криминала. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, судмедэкпертиза выявила наличие других повреждений, кроме асфиксии. «В ходе вскрытия тела была зафиксирована не только асфиксия от попадания воды в легкие. Также эксперты определили у рыбака наличие травм шеи, позвоночника. Причем эти травмы он получил еще при жизни. Сейчас рассматривается версия, что его избили и выбросили в карьер», — рассказал источник. По данным URA.RU, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»). Продолжаются оперативно-следственные мероприятия. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию. Тело рыбака нашли в акватории карьера в середине октября. Изначально рассматривали версию о том, что он утонул. Проведенная проверка разрушила эту версию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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