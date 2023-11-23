Соседи рассказали детали пожара, в котором погибла пермячка и двое детей. Фото, видео

Женщина с двумя детьми сгорела в доме известного в Перми бизнесмена Михалева

24 ноября 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

Пожарных вызвали соседи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ночном пожаре в Кировском районе Перми погибли родные известного бизнесмена Сергея Михалева. Именно его коттедж выгорел в ночь на 24 ноября, рассказали соседи корреспонденту URA.RU. «Это дом бизнесмена Сергея Михалева. В доме во время пожара были он, его сын Юрий, жена Галина, невестка Ольга и двое детей. Взорвалась газовая котельная», — передает журналист слова соседей Михалева. Сам бизнесмен и его супруга не пострадали. Юрия взрывной волной выбросило на улицу, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ольга с детьми погибли. Сейчас на месте пожара работают следователи и прокуратура. Пожар, как рассказывало URA.RU, произошел ночью 24 ноября. СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала свою проверку. Юрий Михалев — учредитель нескольких компаний. Под брендом «Ваш попутчик» они занимаются пассажирскими перевозками в Пермском крае, а также туристической деятельностью. Дом восстановлению не подлежит Анна Ташлыкова

В ночном пожаре в Кировском районе Перми погибли родные известного бизнесмена Сергея Михалева. Именно его коттедж выгорел в ночь на 24 ноября, рассказали соседи корреспонденту URA.RU. «Это дом бизнесмена Сергея Михалева. В доме во время пожара были он, его сын Юрий, жена Галина, невестка Ольга и двое детей. Взорвалась газовая котельная», — передает журналист слова соседей Михалева. Сам бизнесмен и его супруга не пострадали. Юрия взрывной волной выбросило на улицу, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ольга с детьми погибли. Сейчас на месте пожара работают следователи и прокуратура. Пожар, как рассказывало URA.RU, произошел ночью 24 ноября. СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала свою проверку. Юрий Михалев — учредитель нескольких компаний. Под брендом «Ваш попутчик» они занимаются пассажирскими перевозками в Пермском крае, а также туристической деятельностью.