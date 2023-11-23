23 ноября 2023

Соседи рассказали детали пожара, в котором погибла пермячка и двое детей. Фото, видео

Женщина с двумя детьми сгорела в доме известного в Перми бизнесмена Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарных вызвали соседи Фото:

В ночном пожаре в Кировском районе Перми погибли родные известного бизнесмена Сергея Михалева. Именно его коттедж выгорел в ночь на 24 ноября, рассказали соседи корреспонденту URA.RU.

«Это дом бизнесмена Сергея Михалева. В доме во время пожара были он, его сын Юрий, жена Галина, невестка Ольга и двое детей. Взорвалась газовая котельная», — передает журналист слова соседей Михалева. Сам бизнесмен и его супруга не пострадали. Юрия взрывной волной выбросило на улицу, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ольга с детьми погибли.

Сейчас на месте пожара работают следователи и прокуратура. Пожар, как рассказывало URA.RU, произошел ночью 24 ноября. СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала свою проверку. Юрий Михалев — учредитель нескольких компаний. Под брендом «Ваш попутчик» они занимаются пассажирскими перевозками в Пермском крае, а также туристической деятельностью.

Дом восстановлению не подлежит
Дом восстановлению не подлежит

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В ночном пожаре в Кировском районе Перми погибли родные известного бизнесмена Сергея Михалева. Именно его коттедж выгорел в ночь на 24 ноября, рассказали соседи корреспонденту URA.RU. «Это дом бизнесмена Сергея Михалева. В доме во время пожара были он, его сын Юрий, жена Галина, невестка Ольга и двое детей. Взорвалась газовая котельная», — передает журналист слова соседей Михалева. Сам бизнесмен и его супруга не пострадали. Юрия взрывной волной выбросило на улицу, он в тяжелом состоянии находится в реанимации. Ольга с детьми погибли. Сейчас на месте пожара работают следователи и прокуратура. Пожар, как рассказывало URA.RU, произошел ночью 24 ноября. СК возбудил уголовное дело, прокуратура начала свою проверку. Юрий Михалев — учредитель нескольких компаний. Под брендом «Ваш попутчик» они занимаются пассажирскими перевозками в Пермском крае, а также туристической деятельностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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