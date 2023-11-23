В Перми глава райпрокуратуры выехал к месту пожара, где погибла мать с детьми

24 ноября 2023 в 12:52 Размер текста - 17 +

Прокуратура оценит условия жизни семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми на место пожара, в котором минувшей ночью погибла женщина и два ее ребенка, выехал и. о. прокурора Кировского района Андрей Малкин. Ведомство намерено оценить условия проживания семьи. «На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Андрей Малкин. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям семьи, в которых проживали несовершеннолетние», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что трехэтажный коттедж площадью 300 квадратных метров сгорел в ночь на 24 ноября. Огнем уничтожены надворные постройки и три автомобиля. В пожаре погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

В Перми на место пожара, в котором минувшей ночью погибла женщина и два ее ребенка, выехал и. о. прокурора Кировского района Андрей Малкин. Ведомство намерено оценить условия проживания семьи. «На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Андрей Малкин. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям субъектов профилактики, а также социальным и жилищным условиям семьи, в которых проживали несовершеннолетние», — сообщает прокуратура Пермского края в Telegram. Ранее URA.RU рассказывало, что трехэтажный коттедж площадью 300 квадратных метров сгорел в ночь на 24 ноября. Огнем уничтожены надворные постройки и три автомобиля. В пожаре погибли женщина и двое ее малолетних детей. Еще один человек госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.