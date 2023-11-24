Свердловские туристы застряли в Таиланде

24 ноября 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Пассажиры застряли в Пхукете Фото: Алена Полозова © URA.RU Пассажиры из Екатеринбурга застряли в аэропорту Пхукета (Таиланд) из-за поломки самолета SU-627 авиакомпании «Аэрофлот». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, лайнер из Таиланда должен прилететь только в субботу, 25 ноября, в 11:20 по уральскому времени. «Пилот принял решение обесточить воздушное судно для перезапуска системы. Позже пилот объявил о том, что неисправен локатор погоды. Судно отстранили от полетов. За пассажирами из Москвы отправили запасной лайнер. Туристов вернули в здание аэропорта», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя. В пресс-службе «Аэрофлота» URA.RU сообщили, что рейс Пхукет — Екатеринбург задержан по технической причине. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание. Пассажирам предоставлены напитки и питание. В качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы «Аэрофлот Бонус», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее URA.RU писало о том, что туристы из Екатеринбурга не могли вернуться из Бухары (Узбекистан) из-за поломки самолета Red Wings. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили. Люди не имели возможности купить еды, потому что не могли обменять деньги.

Пассажиры из Екатеринбурга застряли в аэропорту Пхукета (Таиланд) из-за поломки самолета SU-627 авиакомпании «Аэрофлот». Согласно данным онлайн-табло Кольцово, лайнер из Таиланда должен прилететь только в субботу, 25 ноября, в 11:20 по уральскому времени. «Пилот принял решение обесточить воздушное судно для перезапуска системы. Позже пилот объявил о том, что неисправен локатор погоды. Судно отстранили от полетов. За пассажирами из Москвы отправили запасной лайнер. Туристов вернули в здание аэропорта», — пишет E1.RU, ссылаясь на слова читателя. В пресс-службе «Аэрофлота» URA.RU сообщили, что рейс Пхукет — Екатеринбург задержан по технической причине. Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне. «На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание. Пассажирам предоставлены напитки и питание. В качестве компенсации за доставленные неудобства пассажирам будут начислены мили программы «Аэрофлот Бонус», — заявили в пресс-службе авиакомпании. Ранее URA.RU писало о том, что туристы из Екатеринбурга не могли вернуться из Бухары (Узбекистан) из-за поломки самолета Red Wings. Туристы час просидели на борту, а потом их высадили. Люди не имели возможности купить еды, потому что не могли обменять деньги.