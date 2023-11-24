Торговая сеть «Монетка» станет резидентом челябинского ТЛК «Южноуральский»

ТЛК «Южноуральский» готов принять новых резидентов, площади еще достаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На площадях транспортно-логистического комплекса (ТЛК) «Южноуральский» (Южноуральск, Челябинская область) разместится распределительный центр торговой сети «Монетка». Об этом URA.RU 24 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Заключение сделки между „Монеткой“ и ТЛК прошло при содействии правительства Челябинской области. Заключенное сегодня соглашение, безусловно, имеет важное значение для региона, позволяет более полно задействовать потенциал ТЛК „Южноуральский“, который сегодня становится все более и более востребованным», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Иван Куцевляк.

На территории ТЛК площадью более 21 тысячи квадратных метров арендатор планирует открыть распределительный центр, в том числе для железнодорожного транспорта, и организовать складское хранение товаров. Всего площадь складского комплекса ТЛК составляет более 82 тысяч квадратных метров. За возможность приема и перераспределения больших объемов груза «Южноуральский» называют сухим портом. Куцевляк подчеркнул, что работа по привлечению новых резидентов ТЛК продолжится.