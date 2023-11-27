В челябинском поселке 90-летнего инвалида лишили жизненно необходимых медсредств

Инвалиду заменили привычные тест-полоски на новые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В поселке Локомотивном Карталинского района Челябинской области 90-летнему инвалиду перестали выдавать жизненно-необходимые тест-полоски для измерения уровня глюкозы. Как сообщила URA.RU внучка женщины, им приходится приобретать прежние тест-полоски самим, так как новый способ измерений имеет большую погрешность и бабушка его уже не освоит.

«Бабушка — инвалид второй группы, больше десяти лет пользовалась глюкометром и тест-полосками „Акку-чек актив“, их выдавали раз в полгода из расчета одна упаковка в месяц. Сейчас врач отправляет в минздрав заявку на те же полоски, а их меняют на российский аналог „Джимейт Лайт“. Они нам не подходят, приходится покупать прежние в аптеке самим», — рассказала URA.RU Вера С. По ее словам, стоимость коробки импортных тест-полосок стартует от 1200 рублей за 50 штук.

Внучка жительницы региона уточнила, что лечащий врач выписал бабушке новое лекарство, поэтому уровень глюкозы им нужно измерять по три-четыре раза в день для подбора нужной дозировки. При этом новые тест-полоски российского производства не подходят, так как имеют гораздо большую погрешность в измерениях.

«Для бабушки в 90 лет любое изменение в жизни уже критично. Диабет у нее более десяти лет, имеется множество сопутствующих заболеваний, включая потерю памяти и концентрации внимания. Нам предложили выдать российский аппарат, но она его не освоит», — уточнила внучка инвалида.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава Челябинской области. К моменту публикации новости ответ на него не поступал.