За неделю в Челябинской области из-подо льда достали тела четверых рыбаков

Челябинские рыбаки становятся жертвами тонкого льда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

За неделю с 20 по 26 ноября сотрудники областной поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области достали из водоемов тела четверых погибших рыбаков. Об этом 27 ноября URA.RU сообщили в пресс-центре ведомства.

«За минувшую неделю спасателями областной ПСС выполнено шесть поисково-спасательных работ на водоемах. Из-подо льда извлечены тела четырех погибших рыбаков», — уточнили в пресс-центре.

20 ноября было извлечено из-подо льда тело рыбака в Кыштымском городском округе. 23 ноября тело еще одного мужчины было поднято из-под льда озера в Агаповском районе. 25 ноября погибли сразу два любителя рыбной ловли — на озере Иткуль в Верхнеуральском городском округе и на Аргазинском водохранилище.