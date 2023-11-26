26 ноября 2023

За неделю в Челябинской области из-подо льда достали тела четверых рыбаков

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские рыбаки становятся жертвами тонкого льда Фото:

За неделю с 20 по 26 ноября сотрудники областной поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области достали из водоемов тела четверых погибших рыбаков. Об этом 27 ноября URA.RU сообщили в пресс-центре ведомства.

«За минувшую неделю спасателями областной ПСС выполнено шесть поисково-спасательных работ на водоемах. Из-подо льда извлечены тела четырех погибших рыбаков», — уточнили в пресс-центре.

20 ноября было извлечено из-подо льда тело рыбака в Кыштымском городском округе. 23 ноября тело еще одного мужчины было поднято из-под льда озера в Агаповском районе. 25 ноября погибли сразу два любителя рыбной ловли — на озере Иткуль в Верхнеуральском городском округе и на Аргазинском водохранилище.

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За неделю с 20 по 26 ноября сотрудники областной поисково-спасательной службы (ПСС) Челябинской области достали из водоемов тела четверых погибших рыбаков. Об этом 27 ноября URA.RU сообщили в пресс-центре ведомства. «За минувшую неделю спасателями областной ПСС выполнено шесть поисково-спасательных работ на водоемах. Из-подо льда извлечены тела четырех погибших рыбаков», — уточнили в пресс-центре. 20 ноября было извлечено из-подо льда тело рыбака в Кыштымском городском округе. 23 ноября тело еще одного мужчины было поднято из-под льда озера в Агаповском районе. 25 ноября погибли сразу два любителя рыбной ловли — на озере Иткуль в Верхнеуральском городском округе и на Аргазинском водохранилище.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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