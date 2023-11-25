25 ноября 2023

Сразу в двух челябинских водоемах утонули рыбаки

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция «Тонкий лед» на озере Шарташ. Екатеринбург, гимс, проверка льда, государственная инспекция по маломерным судам, проверка толщины льда
Толщина льда на водоемах не превышала 5 сантиметров Фото:

Две трагедии за один субботний день произошли на водоемах Челябинской области. На тонком льду в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки. О трагедии сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение от родственников: мужчина 1971 года рождения уехал на рыбалку на Аргазинское водохранилище и не вернулся. К месту были направлены специалисты мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. <…> Минувшей ночью спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда на озере Иткуль (Верхнеуфалейский ГО) из воды извлекли утонувшего мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тело мужчину на Аргазинском водохранилище смогли извлечь лишь сегодня утром. Снасти и полынью нашли в пятистах метрах от машины. Тело второго рыбака с озера Иткуль достали с глубины двух метров в шести метрах от озера. На рыбалку он отправился в двумя друзьями рано утром, а вечером на берегу были найдены лишь его личные веши.

В обоих случаях толщина льда составляла не более пяти сантиметров. МЧС напоминают, что толщина льда для безопасного нахождения на нем человека начинается от 10-12 см.

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Две трагедии за один субботний день произошли на водоемах Челябинской области. На тонком льду в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки. О трагедии сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области. «Вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение от родственников: мужчина 1971 года рождения уехал на рыбалку на Аргазинское водохранилище и не вернулся. К месту были направлены специалисты мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. <…> Минувшей ночью спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда на озере Иткуль (Верхнеуфалейский ГО) из воды извлекли утонувшего мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Тело мужчину на Аргазинском водохранилище смогли извлечь лишь сегодня утром. Снасти и полынью нашли в пятистах метрах от машины. Тело второго рыбака с озера Иткуль достали с глубины двух метров в шести метрах от озера. На рыбалку он отправился в двумя друзьями рано утром, а вечером на берегу были найдены лишь его личные веши. В обоих случаях толщина льда составляла не более пяти сантиметров. МЧС напоминают, что толщина льда для безопасного нахождения на нем человека начинается от 10-12 см.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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