Сразу в двух челябинских водоемах утонули рыбаки

Толщина льда на водоемах не превышала 5 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Две трагедии за один субботний день произошли на водоемах Челябинской области. На тонком льду в Аргазинском водохранилище и озере Иткуль утонули рыбаки. О трагедии сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Вчера вечером в экстренные службы поступило сообщение от родственников: мужчина 1971 года рождения уехал на рыбалку на Аргазинское водохранилище и не вернулся. К месту были направлены специалисты мобильного отряда Поисково-спасательной службы Челябинской области. <…> Минувшей ночью спасатели Кыштымского поисково-спасательного отряда на озере Иткуль (Верхнеуфалейский ГО) из воды извлекли утонувшего мужчину», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Тело мужчину на Аргазинском водохранилище смогли извлечь лишь сегодня утром. Снасти и полынью нашли в пятистах метрах от машины. Тело второго рыбака с озера Иткуль достали с глубины двух метров в шести метрах от озера. На рыбалку он отправился в двумя друзьями рано утром, а вечером на берегу были найдены лишь его личные веши.

В обоих случаях толщина льда составляла не более пяти сантиметров. МЧС напоминают, что толщина льда для безопасного нахождения на нем человека начинается от 10-12 см.