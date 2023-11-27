В пермском селе осудили медсестру, которая работала без образования

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Суд назначил медсестре штраф в 20 тысяч рублей Фото:

В селе Орда (Пермский край) суд осудил медсестру, которая работала в местной больнице без нужного образования. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт трудоустройства на должность медицинской сестры в больничное учреждение с использованием подложного документа о специальном образовании», — говорится на сайте прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что медсестра никакого обучения не проходила, а высшее заведение не выдавало ей диплома.

В отношении виновной начали расследование и завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа). В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Акт вступил в законную силу.

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В селе Орда (Пермский край) суд осудил медсестру, которая работала в местной больнице без нужного образования. Об этом сообщает прокуратура Пермского края. «В ходе надзорных мероприятий выявлен факт трудоустройства на должность медицинской сестры в больничное учреждение с использованием подложного документа о специальном образовании», — говорится на сайте прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что медсестра никакого обучения не проходила, а высшее заведение не выдавало ей диплома. В отношении виновной начали расследование и завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа). В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Акт вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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