В пермском селе осудили медсестру, которая работала без образования

Суд назначил медсестре штраф в 20 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В селе Орда (Пермский край) суд осудил медсестру, которая работала в местной больнице без нужного образования. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

«В ходе надзорных мероприятий выявлен факт трудоустройства на должность медицинской сестры в больничное учреждение с использованием подложного документа о специальном образовании», — говорится на сайте прокуратуры. Надзорный орган выяснил, что медсестра никакого обучения не проходила, а высшее заведение не выдавало ей диплома.

В отношении виновной начали расследование и завели уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование поддельного документа). В итоге суд назначил женщине наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Акт вступил в законную силу.