Разнорабочие Златоуста и Озерска зарабатывают 80 тысяч рублей

Разнорабочим Златоуста и Озерска в Челябинской области работодатели предлагают по 80 тысяч рублей в месяц. Как рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, сопоставимый уровень доходов имеется у их коллег в Троицке и Чебаркуле.
«В анализ попали города, где с начала 2023 года было открыто не менее 80 вакансий разнорабочих. Лидирующие позиции оказались у Златоуста, Озерска, Троицка и Чебаркуля. В этих городах медиана предлагаемой зарплаты в вакансиях разнорабочих составила 80 тысяч рублей», — отметили HeadHunter в пресс-релизе.
Аналитики обратили внимание на то, что Челябинск занял лишь девятое место с его 55 тысячами рублей. Вторую строку разделили Миасс и Южноуральск. Там медианная зарплата разнорабочих достигла 75 тысяч рублей.
Спрос на разнорабочих за 11 месяцев при сравнении с тем же периодом 2022 года вырос в полтора раза, превысив семь тысяч вакансий. В HeadHunter заявили, что лидерами по их открытию являются металлурги, машиностроители и представители автобизнеса. Причем в двух третях случаев опыт от соискателей не требуется. При этом 43% предлагают вахтовую работу.
Специалисты сообщили, что разнорабочие в дефиците. В среднем на одну вакансию приходится одно резюме, что свидетельствует об острой недостаче кадров.
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