Наркополицейские пермского ГУ МВД нагрянули с проверкой на оборонные заводы

В отношении предприятий-нарушителей составили протоколы по статье об административных правонарушениях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Пермском крае наркополицейские краевого ГУ МВД нагрянули с проверкой на ряд оборонных предприятий и нашли ряд нарушений. Сотрудники ведомства проверяли, как предприятиями соблюдается федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Об итогах рейдов, которые проводились в течение 2023 года, сообщается на сайте краевого полицейского главка. В

«Выявлены нарушения пункта 12 статьи 30 ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ „О наркотических средствах и психотропных веществах“; пунктов 1, 4, 9, 10, 12 Правил ведения и хранения специальных журналов регистрации операций, связанных с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.06.2010 № 419 и постановлением Правительства РФ от 28.10.2021 № 1846», — указано в результатах проверок.

Так, в числе тех, кого проверяли полицейские, оказались акционерные общества «Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы», «Пермский завод «Машиностроитель», «ОДК-СТАР», НПО «Искра», «Соликамский магниевый завод» ФКП «Пермский пороховой завод» и ряд других предприятий. Также проверки проводились в спорткомплексе «Олимпия», Чернушинской райбольнице и на птицефабрике «Пермская». В отношении нарушителей составлены протоколы по статье об административных правонарушениях.

URA.RU рассказывало, что НПО «Искра» производит продукцию для предприятий топливно-энергетического комплекса и ракетно-космической отрасли. Пермский пороховой завод изготавливает заряды к РСЗО «Град» и «Смерч», а Соликамский магниевый завод является стратегическим, поскольку производит редкоземельные металлы.