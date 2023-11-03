Пермское ГУ МВД нагрянуло с проверкой в отдел полиции в Чайковском

Инспекторы краевого полицейского главка выявили нарушения и недостатки в работе коллег и инициировали проведение десятков проверок Фото: Анна Майорова © URA.RU

В отделе МВД по Чайковскому городскому округу Пермского края после инспектирования коллег из краевого полицейского главка будут проведены десятки служебных проверок. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте ГУ МВД по Прикамья. В документе сказано, что инспекция проводилась в период с 28 августа по 21 сентября. Сотрудники ведомства оценивали коллег по 34 направлениям оперативно-служебной деятельности.

«Несмотря на то, что в целом оперативная обстановка на территории обслуживания ОМВД остается стабильной и контролируемой, в ходе инспекторской проверки выявлены недостатки и нарушения в организации работы, по отдельным направлениям оперативно—служебной деятельности. Назначено проведение 29 служебных проверок.Результаты инспекторской проверки рассмотрены на совещании с руководящим составом ОМВД», — говорится на в отчете.

В течение 2023 года подобные инспекции проводились в отделах МВД в Соликамске, а также Краснокамского, Добрянского городских округов и межмуниципального ОМВД в Осе. Так, в Соликамске после визита ревизоров из краевого ГУМВД было назначено проведение внутренних расследований. Полицейские оценили деятельность коллег в местном ОМВД на «неудовлетворительно».