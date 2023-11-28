В Екатеринбург привезли новые троллейбусы — и уже известно, когда они поедут. Фото

Новые троллейбусы из Белоруссии доставили в Екатеринбург

28 ноября 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Новые троллейбусы курсируют по Екатеринбургу с весны Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбург привезли большинство из закупленных горадминистрацией троллейбусов от предприятия «Белкоммунмаш» (Белоруссия). Как стало известно URA.RU, на маршруты они выйдут 1 декабря. «В город доставили 34 из 49 приобретенных троллейбусов с автономным ходом. Остальные приедут в ближайшие дни», — сообщил информированный источник агентства. Два десятка машин по городу уже ездят — в Академический (маршрут №14), в ЖК «Университетский» во Втузгородке (№37) и до 7-й горбольницы (№4), а также по маршруту №1: Химмаш — Железнодорожный вокзал. Новость по теме Мэру Екатеринбурга пришлось отвоевывать новые троллейбусы у Санкт-Петербурга Как писало URA.RU, деньги на обновление троллейбусного парка Екатеринбургу выделили еще в 2022-м году — по решению президента РФ Владимира Путина. Контракт с поставщиком заключили в ноябре, но протестировать первые машины мэр Алексей Орлов смог только в марте: из-за санкций поставка дважды срывалась. В 2023-м году Екатеринбург закупил и автобусы — на условиях лизинга. Поставщиком 35 единиц в результате мощного аппаратного спора стал НЕФАЗ. Ожидается, что курсировать по муниципальным маршрутам новые автобусы начнут в декабре — если ничего не сорвется из-за финансовых проблем у «Гортранса». Сейчас троллейбусы стоят в депо Фото: читатель URA.RU

В Екатеринбург привезли большинство из закупленных горадминистрацией троллейбусов от предприятия «Белкоммунмаш» (Белоруссия). Как стало известно URA.RU, на маршруты они выйдут 1 декабря. «В город доставили 34 из 49 приобретенных троллейбусов с автономным ходом. Остальные приедут в ближайшие дни», — сообщил информированный источник агентства. Два десятка машин по городу уже ездят — в Академический (маршрут №14), в ЖК «Университетский» во Втузгородке (№37) и до 7-й горбольницы (№4), а также по маршруту №1: Химмаш — Железнодорожный вокзал. Как писало URA.RU, деньги на обновление троллейбусного парка Екатеринбургу выделили еще в 2022-м году — по решению президента РФ Владимира Путина. Контракт с поставщиком заключили в ноябре, но протестировать первые машины мэр Алексей Орлов смог только в марте: из-за санкций поставка дважды срывалась. В 2023-м году Екатеринбург закупил и автобусы — на условиях лизинга. Поставщиком 35 единиц в результате мощного аппаратного спора стал НЕФАЗ. Ожидается, что курсировать по муниципальным маршрутам новые автобусы начнут в декабре — если ничего не сорвется из-за финансовых проблем у «Гортранса».