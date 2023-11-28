В Екатеринбург привезли новые троллейбусы — и уже известно, когда они поедут. Фото

Новые троллейбусы из Белоруссии доставили в Екатеринбург
© Служба новостей «URA.RU»
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Передача первой партии новых троллейбусов. Екатеринбург, троллейбусы, екатеринбург 300
Новые троллейбусы курсируют по Екатеринбургу с весны Фото:

В Екатеринбург привезли большинство из закупленных горадминистрацией троллейбусов от предприятия «Белкоммунмаш» (Белоруссия). Как стало известно URA.RU, на маршруты они выйдут 1 декабря.

«В город доставили 34 из 49 приобретенных троллейбусов с автономным ходом. Остальные приедут в ближайшие дни», — сообщил информированный источник агентства. Два десятка машин по городу уже ездят — в Академический (маршрут №14), в ЖК «Университетский» во Втузгородке (№37) и до 7-й горбольницы (№4), а также по маршруту №1: Химмаш — Железнодорожный вокзал.

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Как писало URA.RU, деньги на обновление троллейбусного парка Екатеринбургу выделили еще в 2022-м году — по решению президента РФ Владимира Путина. Контракт с поставщиком заключили в ноябре, но протестировать первые машины мэр Алексей Орлов смог только в марте: из-за санкций поставка дважды срывалась.

В 2023-м году Екатеринбург закупил и автобусы — на условиях лизинга. Поставщиком 35 единиц в результате мощного аппаратного спора стал НЕФАЗ. Ожидается, что курсировать по муниципальным маршрутам новые автобусы начнут в декабре — если ничего не сорвется из-за финансовых проблем у «Гортранса».

Сейчас троллейбусы стоят в депо
Сейчас троллейбусы стоят в депо
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В Екатеринбург привезли большинство из закупленных горадминистрацией троллейбусов от предприятия «Белкоммунмаш» (Белоруссия). Как стало известно URA.RU, на маршруты они выйдут 1 декабря. «В город доставили 34 из 49 приобретенных троллейбусов с автономным ходом. Остальные приедут в ближайшие дни», — сообщил информированный источник агентства. Два десятка машин по городу уже ездят — в Академический (маршрут №14), в ЖК «Университетский» во Втузгородке (№37) и до 7-й горбольницы (№4), а также по маршруту №1: Химмаш — Железнодорожный вокзал. Как писало URA.RU, деньги на обновление троллейбусного парка Екатеринбургу выделили еще в 2022-м году — по решению президента РФ Владимира Путина. Контракт с поставщиком заключили в ноябре, но протестировать первые машины мэр Алексей Орлов смог только в марте: из-за санкций поставка дважды срывалась. В 2023-м году Екатеринбург закупил и автобусы — на условиях лизинга. Поставщиком 35 единиц в результате мощного аппаратного спора стал НЕФАЗ. Ожидается, что курсировать по муниципальным маршрутам новые автобусы начнут в декабре — если ничего не сорвется из-за финансовых проблем у «Гортранса».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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