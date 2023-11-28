Новогодние подарки сотрудникам и их детям дарят 86% челябинских работодателей

Челябинские фирмы подарки к Новому году чаще дарят детям работников и партнерам

29 ноября 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Челябинские компании новогодние презенты будут дарить чаще, чем год назад Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске подарки в Новому году сотрудникам вручат 14% компаний, их детям — 47%, 25% челябинских фирм также будут дарить презенты персоналу и подрастающему поколению. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом SuperJob. «Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 14% компаний, их детям — 47%, 25% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения», — говорится в исследовании. Также аналитики отметили, подарки клиентам и партнерам готовят 33% челябинских компаний. Из новогодних подарков в этом году самыми популярными стали календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, а также наборы чая и кофе.

В Челябинске подарки в Новому году сотрудникам вручат 14% компаний, их детям — 47%, 25% челябинских фирм также будут дарить презенты персоналу и подрастающему поколению. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом SuperJob. «Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 14% компаний, их детям — 47%, 25% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения», — говорится в исследовании. Также аналитики отметили, подарки клиентам и партнерам готовят 33% челябинских компаний. Из новогодних подарков в этом году самыми популярными стали календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, а также наборы чая и кофе.