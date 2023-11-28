Новогодние подарки сотрудникам и их детям дарят 86% челябинских работодателей

В Челябинске подарки в Новому году сотрудникам вручат 14% компаний, их детям — 47%, 25% челябинских фирм также будут дарить презенты персоналу и подрастающему поколению. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом SuperJob.
«Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 14% компаний, их детям — 47%, 25% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения», — говорится в исследовании.
Также аналитики отметили, подарки клиентам и партнерам готовят 33% челябинских компаний. Из новогодних подарков в этом году самыми популярными стали календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, а также наборы чая и кофе.
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