28 ноября 2023

Новогодние подарки сотрудникам и их детям дарят 86% челябинских работодателей

Челябинские фирмы подарки к Новому году чаще дарят детям работников и партнерам
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские компании новогодние презенты будут дарить чаще, чем год назад Фото:

В Челябинске подарки в Новому году сотрудникам вручат 14% компаний, их детям — 47%, 25% челябинских фирм также будут дарить презенты персоналу и подрастающему поколению. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом SuperJob.

«Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 14% компаний, их детям — 47%, 25% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения», — говорится в исследовании.

Также аналитики отметили, подарки клиентам и партнерам готовят 33% челябинских компаний. Из новогодних подарков в этом году самыми популярными стали календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, а также наборы чая и кофе.

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В Челябинске подарки в Новому году сотрудникам вручат 14% компаний, их детям — 47%, 25% челябинских фирм также будут дарить презенты персоналу и подрастающему поколению. Об этом сообщается в исследовании, проведенном порталом SuperJob. «Дарить новогодние подарки сотрудникам планируют 14% компаний, их детям — 47%, 25% работодателей предусмотрели подарки и для персонала, и для подрастающего поколения», — говорится в исследовании. Также аналитики отметили, подарки клиентам и партнерам готовят 33% челябинских компаний. Из новогодних подарков в этом году самыми популярными стали календари и канцелярские товары с корпоративной символикой, сладости, алкоголь, а также наборы чая и кофе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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