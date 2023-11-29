Иностранцев уравняют с россиянами по налогу на доходы в Челябинской области

Стоимость патента для иностранцев в Челябинской области поднимут до уровня НДФЛ среднестатистического россиянина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Иностранные граждане, работающие в Челябинской области по патенту, в 2024 году будут платить такой же налог, как среднестатистический житель региона, имеющий гражданство РФ. Это следует из законопроекта «Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда Челябинской области», который 30 ноября рассмотрят депутаты заксобрания региона.

«Целью проекта закона является обеспечение на территории Челябинской области равных условий по распределению налоговой нагрузки на рынке труда, как для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан. Предлагается установить коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда на 2024 год в размере 2,8542, что позволит установить величину ежемесячного платежа за патент, уплачиваемого иностранными гражданами, в размере 8220 рублей». — говорится в пояснительной записке к документу.

По прогнозу социально-экономического развития Челябинской области, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций составит в 2024 году 63233,8 рубля. Соответственно, среднестатистический работник, имеющий российский паспорт, с этой суммы заплатит НДФЛ в размере тех же 8220 рублей (налог на доходы физических лиц по ставке 13%).

Цена патента на работу для иностранцев в 2024 году вырастет. На 2023 год ставка составляет 2,2761, что устанавливает стоимость патента на уровне 6200 рублей в месяц. На 2024 год предлагается увеличить ставку до 2,8542, что повысит плату за патент до 8220 рублей.

Планируется, что в областной бюджет в 2024 году от реализации патентов поступит около 1,4 миллиарда рублей. За 10 месяцев 2023 года в бюджет области поступило 877,1 миллиона рублей.

«Законопроект внесен губернатором. С учетом этого обстоятельства, а также того, что он повысит доходы регионального бюджета, вероятность его принятия депутатами ЗСО равна ста процентам», сообщил URA.RU источник.