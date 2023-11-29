В горнозаводской зоне региона идет сильный снегопад Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области водителям порекомендовали воздержаться от междугородних поездок 29 ноября из-за непогоды. На дороги выведено 20 дополнительных экипажей ДПС, сообщили URA.RU в УГИБДД по региону.

«На территории горнозаводской части региона начался снег. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на дорогах повышен риск ДТП. Сейчас на трассы выведено 20 дополнительных экипажей ДПС.