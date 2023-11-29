Челябинская ГИБДД выступила со спецобращением из-за непогоды на трассах. Видео

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Снегопад, зима. Челябинск, снег, уборка снега, снегоуборочная техника, трактор, снегопад, транспорт, зима, дорога, снегоуборщики
В горнозаводской зоне региона идет сильный снегопад Фото:

В Челябинской области водителям порекомендовали воздержаться от междугородних поездок 29 ноября из-за непогоды. На дороги выведено 20 дополнительных экипажей ДПС, сообщили URA.RU в УГИБДД по региону.

«На территории горнозаводской части региона начался снег. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

В ведомстве отметили, что на дорогах повышен риск ДТП. Сейчас на трассы выведено 20 дополнительных экипажей ДПС.

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В Челябинской области водителям порекомендовали воздержаться от междугородних поездок 29 ноября из-за непогоды. На дороги выведено 20 дополнительных экипажей ДПС, сообщили URA.RU в УГИБДД по региону. «На территории горнозаводской части региона начался снег. Рекомендуем водителям воздержаться от поездок на дальние расстояния», — сообщили в региональном управлении ГИБДД. В ведомстве отметили, что на дорогах повышен риск ДТП. Сейчас на трассы выведено 20 дополнительных экипажей ДПС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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