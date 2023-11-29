Депутаты челябинского района выразили недоверие своему председателю

Часть депутатов собрания Катав-Ивановского района пытается отправить в отставку председателя Александра Васильева Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Катав-Ивановского района Челябинской области выразили недоверие своему председателю Александру Васильеву. Как следует из адресованного спикеру письма, несогласны с его работой семь из 16 депутатов.

«Депутаты Галина Меркурьева, Людмила Мельзак, Яков Чуксин и еще четыре человека выражают председателю Собрания Катав-Ивановского района Александру Васильеву свое недоверие в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Просим вынести на заседание депутатов рассмотрение вопроса об освобождении Васильева от должности председателя в связи с утратой доверия», — написала группа депутатов в письме (имеется в распоряжении URA.RU).

Меркурьева сообщила URA.RU, что недовольство народных избранников вызвал отказ депутатского корпуса принять отчет администрации района об исполнении бюджета за девять месяцев. Это сделали в первом чтении, но не стали утверждать в окончательном втором. Меркурьева это связала с позицией Васильева, к которой большинство прислушалось.

Васильев отреагировал на претензии депутатов. «Считаю, что письмо стало следствием устроенной главой района Николаем Шимановичем провокации. Отчет об исполнении бюджета не приняли, потому что ответов на заданные вопросы мы не услышали. Стоит работа по двухгодичному строительству ФОКа, теплотрасс: отопительный сезон идет месяц, а трубы до сих пор ремонтируют. Думаю, глава с первым заместителем Галиной Миграновой на депутатов-бюджетников повлияли, и те выступили против. Но большинство за меня, продолжаю работать», — заявил URA.RU Васильев.

Минимум четверо из подписантов зависят от властей муниципалитета, один из депутатов, Евгений Калиничев, в работе депутатов не участвовал. Дозвониться до него не удалось. По данным его коллег, он находится в Турции. Бумагу отказался подписывать Иван Решетов. Как стало известно URA.RU, работающую в мэрии Катав-Ивановска мать депутата Елену вызвали 28 ноября к руководству. Со ссылкой на Мигранову женщину попросили уволиться. До самого Решетова дозвониться не удалось.