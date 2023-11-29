Находящемуся под арестом экс-главврачу психдиспансера Озерска разрешили пользоваться автомобилем

Бывшему главврачу психдиспансера Озерска Кичатову вернули арестованное имущество
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Кичатову вернули арестованный автомобиль Фото:
новость из сюжета
Бывший главврач психдиспансера в Озерске Кичатов арестован за взятки

Бывшему завотделением психдиспансера ФГБУЗ КБ №71 в Озерске (Челябинская область) Владимиру Кичатову, обвиняемому в получении взяток, разрешили пользоваться собственным автомобилем. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в судебной системе.

«Постановление Озерского горсуда о наложении ареста на квартиру и автомобиль Кичатова изменено. Из постановления исключен запрет на эксплуатацию арестованного имущества. То есть Кичатов может пользоваться машиной. Но что касается его продажи или сдачи в аренду — на это запрет сохранился», — рассказал источник.

По мнению инсайдера, с автомобилем ситуация вышла комичная. Несмотря на разрешение на его использование, Кичатов не сможет сесть за руль: мера пресечения в виде домашнего ареста не позволит ему это сделать. В случае нарушения наложенных судом ограничений меру пресечения могут ужесточить. Тогда и толку от разрешения на проживание в квартире не будет.

URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там получить комментарий не удалось.

Кичатов был задержан в конце июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении. Медика обвинили в получении взяток и отправили под домашний арест. По версии следствия, он получал деньги от жителей. За это он оставлял в психдиспансере их родственников на длительное лечение.

В ходе следствия удалось выйти, как минимум, на троих взяткодателей. Среди них числится актер местного театра, которому Кичатов за деньги помог пристроить отца в диспансер.

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Бывшему завотделением психдиспансера ФГБУЗ КБ №71 в Озерске (Челябинская область) Владимиру Кичатову, обвиняемому в получении взяток, разрешили пользоваться собственным автомобилем. Об этом URA.RU 29 ноября сообщил источник в судебной системе. «Постановление Озерского горсуда о наложении ареста на квартиру и автомобиль Кичатова изменено. Из постановления исключен запрет на эксплуатацию арестованного имущества. То есть Кичатов может пользоваться машиной. Но что касается его продажи или сдачи в аренду — на это запрет сохранился», — рассказал источник. По мнению инсайдера, с автомобилем ситуация вышла комичная. Несмотря на разрешение на его использование, Кичатов не сможет сесть за руль: мера пресечения в виде домашнего ареста не позволит ему это сделать. В случае нарушения наложенных судом ограничений меру пресечения могут ужесточить. Тогда и толку от разрешения на проживание в квартире не будет. URA.RU связалось с пресс-службой областного суда. Там получить комментарий не удалось. Кичатов был задержан в конце июля. За месяц до задержания он написал заявление об увольнении. Медика обвинили в получении взяток и отправили под домашний арест. По версии следствия, он получал деньги от жителей. За это он оставлял в психдиспансере их родственников на длительное лечение. В ходе следствия удалось выйти, как минимум, на троих взяткодателей. Среди них числится актер местного театра, которому Кичатов за деньги помог пристроить отца в диспансер.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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