29 ноября 2023

В Челябинской области собирают чак-чак для отправки в зону СВО

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Сабантуй-2019. Троицк. Челябинская область, продукты, чак-чак, национальные блюда, кулинария, еда, угощение, национальная кухня
Бойцам на СВО отправят сладкое блюдо татарской национальной кухни Фото:

В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен сбор традиционного татарского блюда чак-чак для отправки бойцам на передовую. Об этом 30 ноября сообщила в соцсетях районная газета «Знамя труда».

«Нужен чак-чак! Бойцы в числе необходимых вещей всегда просят отправить партию этой сладости, которая напоминает им о доме», — сообщили в редакции районки.

Это не первая отправка чак-чака из Кунашакского района на Донбасс. В этот раз выпечки маловато. Поэтому администрация района и штаб «Мы вместе» просят женщин района до 4 декабря испечь чак-чак и принести его в управление соцзащиты населения. Отправка очередной партии гуманитарной помощи бойцам в зону СВО запланирована на 4 декабря.

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В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен сбор традиционного татарского блюда чак-чак для отправки бойцам на передовую. Об этом 30 ноября сообщила в соцсетях районная газета «Знамя труда». «Нужен чак-чак! Бойцы в числе необходимых вещей всегда просят отправить партию этой сладости, которая напоминает им о доме», — сообщили в редакции районки. Это не первая отправка чак-чака из Кунашакского района на Донбасс. В этот раз выпечки маловато. Поэтому администрация района и штаб «Мы вместе» просят женщин района до 4 декабря испечь чак-чак и принести его в управление соцзащиты населения. Отправка очередной партии гуманитарной помощи бойцам в зону СВО запланирована на 4 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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