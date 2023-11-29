В Челябинской области собирают чак-чак для отправки в зону СВО

30 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Бойцам на СВО отправят сладкое блюдо татарской национальной кухни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен сбор традиционного татарского блюда чак-чак для отправки бойцам на передовую. Об этом 30 ноября сообщила в соцсетях районная газета «Знамя труда». «Нужен чак-чак! Бойцы в числе необходимых вещей всегда просят отправить партию этой сладости, которая напоминает им о доме», — сообщили в редакции районки. Это не первая отправка чак-чака из Кунашакского района на Донбасс. В этот раз выпечки маловато. Поэтому администрация района и штаб «Мы вместе» просят женщин района до 4 декабря испечь чак-чак и принести его в управление соцзащиты населения. Отправка очередной партии гуманитарной помощи бойцам в зону СВО запланирована на 4 декабря.

В Кунашакском районе (Челябинская область) объявлен сбор традиционного татарского блюда чак-чак для отправки бойцам на передовую. Об этом 30 ноября сообщила в соцсетях районная газета «Знамя труда». «Нужен чак-чак! Бойцы в числе необходимых вещей всегда просят отправить партию этой сладости, которая напоминает им о доме», — сообщили в редакции районки. Это не первая отправка чак-чака из Кунашакского района на Донбасс. В этот раз выпечки маловато. Поэтому администрация района и штаб «Мы вместе» просят женщин района до 4 декабря испечь чак-чак и принести его в управление соцзащиты населения. Отправка очередной партии гуманитарной помощи бойцам в зону СВО запланирована на 4 декабря.