Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Крисанова
Фудтрак передачи «Повара на колесах» столкнулся с иномаркой в центре Перми. Видеозапись с места аварии очевидец опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».
«В Перми грузовик съемочной команды передачи „Повара на колесах“ попал в ДТП на перекрестке Ленина — Крисанова», -написал очевидец. Авария произошла примерно в 10 утра.
Очевидец отмечает, что скорее всего автомобиль съемочной группы хотел проскочить перекресток, но столкнулся с Audi. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!