30 ноября 2023

В Перми фургон передачи «Повара на колесах» попал в аварию. Видео

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Авария произошла на пересечении улиц Ленина и Крисанова Фото:

Фудтрак передачи «Повара на колесах» столкнулся с иномаркой в центре Перми. Видеозапись с места аварии очевидец опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь».

«В Перми грузовик съемочной команды передачи „Повара на колесах“ попал в ДТП на перекрестке Ленина — Крисанова», -написал очевидец. Авария произошла примерно в 10 утра.

Очевидец отмечает, что скорее всего автомобиль съемочной группы хотел проскочить перекресток, но столкнулся с Audi. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.

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Фудтрак передачи «Повара на колесах» столкнулся с иномаркой в центре Перми. Видеозапись с места аварии очевидец опубликовал в telegram-канале «ЧП ДТП Пермь». «В Перми грузовик съемочной команды передачи „Повара на колесах“ попал в ДТП на перекрестке Ленина — Крисанова», -написал очевидец. Авария произошла примерно в 10 утра. Очевидец отмечает, что скорее всего автомобиль съемочной группы хотел проскочить перекресток, но столкнулся с Audi. URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по городу Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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