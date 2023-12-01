На трассе в Челябинской области семья погибла в ДТП под фурой. Видео

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Клипарт. Пермь, автомобильная авария, фура, тягач, грузовик, дтп
Челябинцы погибли под фурой, после того как глава семьи выехал на встречную полосу Фото:

В Челябинской области 1 декабря под фурой погибла пара с 15-летней дочерью. Глава семьи выехал на встречную полосу и не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону.

«1 декабря в Брединском районе от полученных травм в ДТП скончались 40-летний водитель, женщина 38-и лет и их 15-летняя дочь. Предварительно, мужчина на Datsun on-DO, выехав на встречную полосу, не справился с управлением в условиях гололеда. Произошло столкновение со Scania», — уточнили в госавтоинспекции.

На участке был разрешен выезд на встречную полосу. Семья проживала в Брединском районе, откуда в момент трагедии направлялась в Челябинск.

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В Челябинской области 1 декабря под фурой погибла пара с 15-летней дочерью. Глава семьи выехал на встречную полосу и не справился с управлением, сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД по региону. «1 декабря в Брединском районе от полученных травм в ДТП скончались 40-летний водитель, женщина 38-и лет и их 15-летняя дочь. Предварительно, мужчина на Datsun on-DO, выехав на встречную полосу, не справился с управлением в условиях гололеда. Произошло столкновение со Scania», — уточнили в госавтоинспекции. На участке был разрешен выезд на встречную полосу. Семья проживала в Брединском районе, откуда в момент трагедии направлялась в Челябинск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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