Москва оценила проект губернатора Куйвашева

В правительстве РФ потребовали особого внимания к проекту «Сухой порт»

02 декабря 2023 в 14:49 Размер текста - 17 +

Проект Евгения Куйвашева заслуживает внимания, отметил Решетников Фото: Георгий Бергал © URA.RU Министр экономического развития Максим Решетников поставил в пример проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», говоря об организации внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами. Об этом он заявил в ходе координационного совещания в Уфе. «Замминистра Дмитрий Вольвач обратился к главам региональных министерств экономического развития регионов с просьбой системно подойти к организации и осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, что повысит их практическое значение для экономического развития региона в целом. Комментируя этот вопрос, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что заслуживает внимания инфраструктурный проект „Сухой порт Екатеринбург“» — следует из сообщения на официальном сайте министерства. В июле 2022 года Евгений Куйвашев дал поручение создать проект «Сухой порт». Он позволит формировать новые транспортные направления и осуществлять перевозку грузов. К 1 ноября был реализован первый этап проекта — транспортно-логистический центр «Уральский».

Министр экономического развития Максим Решетников поставил в пример проект губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева «Сухой порт», говоря об организации внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами. Об этом он заявил в ходе координационного совещания в Уфе. «Замминистра Дмитрий Вольвач обратился к главам региональных министерств экономического развития регионов с просьбой системно подойти к организации и осуществлению внешнеэкономических связей с зарубежными партнерами, что повысит их практическое значение для экономического развития региона в целом. Комментируя этот вопрос, министр экономического развития Максим Решетников отметил, что заслуживает внимания инфраструктурный проект „Сухой порт Екатеринбург“» — следует из сообщения на официальном сайте министерства. В июле 2022 года Евгений Куйвашев дал поручение создать проект «Сухой порт». Он позволит формировать новые транспортные направления и осуществлять перевозку грузов. К 1 ноября был реализован первый этап проекта — транспортно-логистический центр «Уральский».