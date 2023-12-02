В Свердловской области за ночь выпало до 10 сантиметров снега

03 декабря 2023 в 09:53 Размер текста - 17 +

Для обработки дорог в регионе использовали 8 тысяч тонн пескосоляной смеси Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области за ночь 3 декабря выпало до 10 сантиметров снега. Из-за обильного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме — 300 единиц техники вышли на уборку последствий. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог региона. «Минувшей ночью на территории региона прошел обильный снегопад. Выпало до 10 сантиметров снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Последствия снегопада на региональных дорогах ликвидируют 300 единиц техники», — передает данные управления департамент информационной политики Свердловской области. Уточняется, что для обработки дорог в регионе использовано 8 тысяч тонн пескосоляной смеси. На участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Управление автомобильных дорог дополнительно отправляет технику подрядных организаций.

В Свердловской области за ночь 3 декабря выпало до 10 сантиметров снега. Из-за обильного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме — 300 единиц техники вышли на уборку последствий. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог региона. «Минувшей ночью на территории региона прошел обильный снегопад. Выпало до 10 сантиметров снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Последствия снегопада на региональных дорогах ликвидируют 300 единиц техники», — передает данные управления департамент информационной политики Свердловской области. Уточняется, что для обработки дорог в регионе использовано 8 тысяч тонн пескосоляной смеси. На участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Управление автомобильных дорог дополнительно отправляет технику подрядных организаций.