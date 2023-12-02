02 декабря 2023

В Свердловской области за ночь выпало до 10 сантиметров снега

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад в Екатеринбурге. Екатеринбург, снег, автобус, общественный транспорт, снежная куча, пассажиры, автобус 012
Для обработки дорог в регионе использовали 8 тысяч тонн пескосоляной смеси Фото:

В Свердловской области за ночь 3 декабря выпало до 10 сантиметров снега. Из-за обильного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме — 300 единиц техники вышли на уборку последствий. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог региона.

«Минувшей ночью на территории региона прошел обильный снегопад. Выпало до 10 сантиметров снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Последствия снегопада на региональных дорогах ликвидируют 300 единиц техники», — передает данные управления департамент информационной политики Свердловской области.

Уточняется, что для обработки дорог в регионе использовано 8 тысяч тонн пескосоляной смеси. На участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Управление автомобильных дорог дополнительно отправляет технику подрядных организаций.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области за ночь 3 декабря выпало до 10 сантиметров снега. Из-за обильного снегопада дорожные службы работают в усиленном режиме — 300 единиц техники вышли на уборку последствий. Об этом сообщает Управление автомобильных дорог региона. «Минувшей ночью на территории региона прошел обильный снегопад. Выпало до 10 сантиметров снега. Дорожные службы работают в усиленном режиме. Последствия снегопада на региональных дорогах ликвидируют 300 единиц техники», — передает данные управления департамент информационной политики Свердловской области. Уточняется, что для обработки дорог в регионе использовано 8 тысяч тонн пескосоляной смеси. На участки с неблагоприятными погодными и дорожными условиями Управление автомобильных дорог дополнительно отправляет технику подрядных организаций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...