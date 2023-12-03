Пермский театр на сутки выложил в Сеть премьеру оперы «Человеческий голос»

Пермский театр оперы и балета выложил в интернет запись одной из самых ожидаемых премьеру сезона — монооперы Франсиса Пуленка «Человеческий голос». Вечером 3 декабря спектакль показали онлайн, а запись будет доступна пользователям Сети до вечера 4 декабря.
«Человеческий голос» можно посмотреть на YouTube и в соцсети «ВКонтакте». Запись спектакля будет доступна до 19:00 (мск) 4 декабря 2023», — рассказали URA.RU в театре.
Как ранее рассказывало URA.RU, опера «Человеческий голос» Франсиса Пуленка написана в 1958 году. Но Пермский театр оперы и балета представил ее новую сценическую версию. Пролог и эпилог для нее по заказу театра написал композитор, мастер импровизации и звуковых инсталляций Владимир Горлинский.
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