В Перми запустили новый способ оплаты проезда

Пермяки смогут оплачивать проезд в общественном транспорте, используя геолокацию
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, общественный транспорт, валидатор, оплата за проезд
В транспортном приложении Перми появилась новая функция Фото:

Оплачивать проезд в общественном транспорте Перми теперь можно, используя функцию геолокации. Власти города запустили обновление в приложении «Транспортная карта Пермь»

«Делаем оплату проезда в общественном транспорте еще удобнее. Теперь можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», — сообщил в своем telegram — канале глава города Эдуард Соснин.

Чтобы воспользоваться новой функцией в приложении, нужно открыть опцию «Выбрать ТС на карте», там отобразится геолокация транспорта онлайн. Достаточно указать нужный автобус или трамвай и оплатить проезд. По-прежнему можно будет расплатиться с помощью QR — кода, через госномер, через стационарный валидатор проездными, транспортной и банковскими картами. За наличные пассажиры могут приобрести билет у водителя.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустят новый способ борьбы с зайцами. В транспорте появятся электронные табло с информацией о количестве безбилетников в салоне.

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Оплачивать проезд в общественном транспорте Перми теперь можно, используя функцию геолокации. Власти города запустили обновление в приложении «Транспортная карта Пермь» «Делаем оплату проезда в общественном транспорте еще удобнее. Теперь можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», — сообщил в своем telegram — канале глава города Эдуард Соснин. Чтобы воспользоваться новой функцией в приложении, нужно открыть опцию «Выбрать ТС на карте», там отобразится геолокация транспорта онлайн. Достаточно указать нужный автобус или трамвай и оплатить проезд. По-прежнему можно будет расплатиться с помощью QR — кода, через госномер, через стационарный валидатор проездными, транспортной и банковскими картами. За наличные пассажиры могут приобрести билет у водителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустят новый способ борьбы с зайцами. В транспорте появятся электронные табло с информацией о количестве безбилетников в салоне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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