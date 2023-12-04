В Перми запустили новый способ оплаты проезда

Пермяки смогут оплачивать проезд в общественном транспорте, используя геолокацию

04 декабря 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

В транспортном приложении Перми появилась новая функция Фото: Сергей Русанов © URA.RU Оплачивать проезд в общественном транспорте Перми теперь можно, используя функцию геолокации. Власти города запустили обновление в приложении «Транспортная карта Пермь» «Делаем оплату проезда в общественном транспорте еще удобнее. Теперь можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», — сообщил в своем telegram — канале глава города Эдуард Соснин. Чтобы воспользоваться новой функцией в приложении, нужно открыть опцию «Выбрать ТС на карте», там отобразится геолокация транспорта онлайн. Достаточно указать нужный автобус или трамвай и оплатить проезд. По-прежнему можно будет расплатиться с помощью QR — кода, через госномер, через стационарный валидатор проездными, транспортной и банковскими картами. За наличные пассажиры могут приобрести билет у водителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустят новый способ борьбы с зайцами. В транспорте появятся электронные табло с информацией о количестве безбилетников в салоне.

Оплачивать проезд в общественном транспорте Перми теперь можно, используя функцию геолокации. Власти города запустили обновление в приложении «Транспортная карта Пермь» «Делаем оплату проезда в общественном транспорте еще удобнее. Теперь можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», — сообщил в своем telegram — канале глава города Эдуард Соснин. Чтобы воспользоваться новой функцией в приложении, нужно открыть опцию «Выбрать ТС на карте», там отобразится геолокация транспорта онлайн. Достаточно указать нужный автобус или трамвай и оплатить проезд. По-прежнему можно будет расплатиться с помощью QR — кода, через госномер, через стационарный валидатор проездными, транспортной и банковскими картами. За наличные пассажиры могут приобрести билет у водителя. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми запустят новый способ борьбы с зайцами. В транспорте появятся электронные табло с информацией о количестве безбилетников в салоне.