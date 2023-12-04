Челябинские ученые научат смартфоны ремонтировать самих себя

04 декабря 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Новация, которую можно будет применять в ноутбуках и телефонах, заменит ремонт техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) занимаются разработкой самовосстановляющихся материалов. Новация, которую можно будет применять в ноутбуках и телефонах, заменит ремонт техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РФ. «Ученые ЮУрГУ вместе с коллегами из СпбГУ разрабатывают самовосстанавливающиеся изоляционные материалы. <…> Применяться новация будет <…> в конструкции таких элементов электроники, как печатные платы (используется в ноутбуках, компьютерах, телефонах, бытовой техники — прим. URA.RU), гибкие электронные схемы (применяется в камерах и датчиках движения — прим. URA.RU) и конденсаторы (применяется в электронной технике — прим. URA.RU)», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. При электрическом пробое или появлении дефекта внутри самовосстанавливающегося материала газовая полость будет схлопываться. Далее материал вернется к своему первоначальному состоянию. Таким образом, при пробое кабеля его нужно будет просто отключить от источника питания и подождать какое-то время. Повреждение «залечится» без дополнительного вмешательства, что позволит избежать ремонта техники.

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) вместе с коллегами из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) занимаются разработкой самовосстановляющихся материалов. Новация, которую можно будет применять в ноутбуках и телефонах, заменит ремонт техники. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования РФ. «Ученые ЮУрГУ вместе с коллегами из СпбГУ разрабатывают самовосстанавливающиеся изоляционные материалы. <…> Применяться новация будет <…> в конструкции таких элементов электроники, как печатные платы (используется в ноутбуках, компьютерах, телефонах, бытовой техники — прим. URA.RU), гибкие электронные схемы (применяется в камерах и датчиках движения — прим. URA.RU) и конденсаторы (применяется в электронной технике — прим. URA.RU)», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. При электрическом пробое или появлении дефекта внутри самовосстанавливающегося материала газовая полость будет схлопываться. Далее материал вернется к своему первоначальному состоянию. Таким образом, при пробое кабеля его нужно будет просто отключить от источника питания и подождать какое-то время. Повреждение «залечится» без дополнительного вмешательства, что позволит избежать ремонта техники.