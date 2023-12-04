Половину челябинцев угнетает работа по дому

«Авито Услуги»: среди челябинцев 43% мечтают избавиться от работы по дому

05 декабря 2023 в 12:03 Размер текста - 17 +

Почти половина челябинцев не любит работать по дому Фото: Денис Моргунов © URA.RU Около половины жителей Челябинска не любят работать по дому. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», больше четверти горожан прибегали к помощи специалистов. «Самое нелюбимое занятие челябинцев, согласно опросу, — уборка по дому. От нее мечтают отказаться 43% челябинцев. Причем 56% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до пяти тысяч рублей в месяц, а 31% — до 15 тысяч рублей», — отметили в «Авито Услугах». Никакие домашние дела не привлекают каждого десятого. Треть не любят готовить, более четверти — мыть посуду, прибивать полки и чинить краны не готов каждый пятый. Столько же человек предпочитают избегать выноса мусора. К аутсорсингу готова треть челябинцев. В результате в городе увеличился интерес к найму специалистов по клинингу. В сентябре — ноябре 2023 года спрос вырос на 39% к соответствующему периоду 2022 года. На 21% возросла потребность заказывать проведение генуборки, в которую можно включить и мытье посуды. Средний чек на услугу начинается в Челябинске от 500 рублей за комнату. Спрос на мастеров на час стал выше на 56%. Также вполовину поднялся интерес к доставке готовой еды. Средний чек варьируется от 300 рублей за блюдо до 40 тысяч рублей в месяц за трехразовое питание ежедневно.

Около половины жителей Челябинска не любят работать по дому. Как URA.RU сообщили в пресс-службе платформы «Авито Услуги», больше четверти горожан прибегали к помощи специалистов. «Самое нелюбимое занятие челябинцев, согласно опросу, — уборка по дому. От нее мечтают отказаться 43% челябинцев. Причем 56% респондентов готовы отдавать за уборку в квартире до пяти тысяч рублей в месяц, а 31% — до 15 тысяч рублей», — отметили в «Авито Услугах». Никакие домашние дела не привлекают каждого десятого. Треть не любят готовить, более четверти — мыть посуду, прибивать полки и чинить краны не готов каждый пятый. Столько же человек предпочитают избегать выноса мусора. К аутсорсингу готова треть челябинцев. В результате в городе увеличился интерес к найму специалистов по клинингу. В сентябре — ноябре 2023 года спрос вырос на 39% к соответствующему периоду 2022 года. На 21% возросла потребность заказывать проведение генуборки, в которую можно включить и мытье посуды. Средний чек на услугу начинается в Челябинске от 500 рублей за комнату. Спрос на мастеров на час стал выше на 56%. Также вполовину поднялся интерес к доставке готовой еды. Средний чек варьируется от 300 рублей за блюдо до 40 тысяч рублей в месяц за трехразовое питание ежедневно.