Суд отказался досрочно освободить лидера челябинской ОПГ «Турбазовские» Чащина

22 декабря 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Копейский суд не удовлетворил ходатайство Сергея Чащина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лидеру челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергею Чащину отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял 22 декабря Копейский городской суд. Ранее осужденному на 13 лет соучастнику экс-главы Миасса Виктора Ардабьевского заменили срок в колонии строгого режима на принудительные работы. «Представитель колонии в представленной характеристике осужденного указал о целесообразности условно-досрочного освобождения. Помощник прокурора Копейска возражала против удовлетворения ходатайства осужденного. Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу, что решение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания будет являться преждевременным», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. На счету возглавляемой Чащиным ОПГ числится 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей России. Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соучастника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств — главу Миасса Виктор Ардабьевский. Чиновника задержала ФСБ осенью 2013 года и умер в московском СИЗО до суда. Другие члены группировки получили длительные сроки лишения свободы. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, которую он покинул досрочно — оставшийся срок ему заменили принудительными работами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Лидеру челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергею Чащину отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял 22 декабря Копейский городской суд. Ранее осужденному на 13 лет соучастнику экс-главы Миасса Виктора Ардабьевского заменили срок в колонии строгого режима на принудительные работы. «Представитель колонии в представленной характеристике осужденного указал о целесообразности условно-досрочного освобождения. Помощник прокурора Копейска возражала против удовлетворения ходатайства осужденного. Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу, что решение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания будет являться преждевременным», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. На счету возглавляемой Чащиным ОПГ числится 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей России. Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соучастника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств — главу Миасса Виктор Ардабьевский. Чиновника задержала ФСБ осенью 2013 года и умер в московском СИЗО до суда. Другие члены группировки получили длительные сроки лишения свободы. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, которую он покинул досрочно — оставшийся срок ему заменили принудительными работами.