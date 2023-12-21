21 декабря 2023

Суд отказался досрочно освободить лидера челябинской ОПГ «Турбазовские» Чащина

© Служба новостей «URA.RU»
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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, закон, именем российской федерации, правосудие, статья, судья, суд
Копейский суд не удовлетворил ходатайство Сергея Чащина Фото:

Лидеру челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергею Чащину отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял 22 декабря Копейский городской суд. Ранее осужденному на 13 лет соучастнику экс-главы Миасса Виктора Ардабьевского заменили срок в колонии строгого режима на принудительные работы.

«Представитель колонии в представленной характеристике осужденного указал о целесообразности условно-досрочного освобождения. Помощник прокурора Копейска возражала против удовлетворения ходатайства осужденного. Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу, что решение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания будет являться преждевременным», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда.

На счету возглавляемой Чащиным ОПГ числится 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей России. Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соучастника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств — главу Миасса Виктор Ардабьевский. Чиновника задержала ФСБ осенью 2013 года и умер в московском СИЗО до суда.

Другие члены группировки получили длительные сроки лишения свободы. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, которую он покинул досрочно — оставшийся срок ему заменили принудительными работами.

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Лидеру челябинской ОПГ «Турбазовские» Сергею Чащину отказали в условно-досрочном освобождении. Такое решение принял 22 декабря Копейский городской суд. Ранее осужденному на 13 лет соучастнику экс-главы Миасса Виктора Ардабьевского заменили срок в колонии строгого режима на принудительные работы. «Представитель колонии в представленной характеристике осужденного указал о целесообразности условно-досрочного освобождения. Помощник прокурора Копейска возражала против удовлетворения ходатайства осужденного. Выслушав мнение участников процесса, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу, что решение об условно-досрочном освобождении осужденного от отбывания наказания будет являться преждевременным», — пояснили URA.RU в пресс-службе суда. На счету возглавляемой Чащиным ОПГ числится 50 тяжких и особо тяжких преступлений по всей России. Разгром «Турбазовских» начался в ноябре 2012 года, когда задержали Чащина и его соучастника Ралифа Фаизова. Чащин дал показания на заказчика громких убийств — главу Миасса Виктор Ардабьевский. Чиновника задержала ФСБ осенью 2013 года и умер в московском СИЗО до суда. Другие члены группировки получили длительные сроки лишения свободы. Дело в отношении Чащина было выделено в отдельное производство, его приговорили к 13 годам в колонии строгого режима, которую он покинул досрочно — оставшийся срок ему заменили принудительными работами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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