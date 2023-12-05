Челябинским водителям предложили зарплаты до 500 тысяч рублей в месяц

«Зарплата.ру»: челябинские дальнобойщики смогут заработать полмиллиона рублей

Дальнобойщикам предложили зарплату до полумиллиона рублей ежемесячно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Водителям в Челябинске предложили работу с доходом до полумиллиона рублей в месяц. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», осенью появились и другие вакансии с высокими заработками.

«В топ наиболее высокооплачиваемых предложений вошли вакансии водителя, логиста, танцовщика и хирурга. Самой доходной стала вакансия водителя с личным грузовым автомобилем. Ему готовы платить до 500 тысяч рублей», — рассказали сотрудники сервиса.

Ездить по стране предстоит на расстояния от трех до десяти тысяч километров за рейс. От соискателя ждут, что у него есть автомобиль грузоподъемностью от 2,5 тонн. В качестве предоплаты дальнобойщик получит тoпливную карту на любой вид топлива в любом количестве.

Вторую строку по уровню доходов заняла вакансия, также связанная с дорогами. Специалист по логистике даже удаленно может заработать в Челябинске до 400 тысяч рублей. В обязанности будет входить поиск грузов, подбор транспорта, планирование отгрузок, ведение отчетов. При этом соискатель должен иметь собственную базу заказчиков и уметь работать в ряде программ.

До 325 тысяч рублей работодатель будет готов заплатить руководителю группы разработки в среде 1С крупной торговой сети. Предстоит решать проблемы производительности больших баз данных, оценивать трудозатраты. От работника ждут, что у него имеется минимум пять лет опыта, высшее образование, навыки управления коллективом.

Другие высокооплачиваемые вакансии связаны с танцами в клубе, расположенном в центре города, и врачебной деятельностью. Танцовщикам предлагают до 259 тысяч рублей с выплатой 20-тысячного гонорара за каждую смену. Челюстно-лицевой хирург с действующим сертификатом сможет заработать до 200 тысяч рублей. Дежурить предстоит по графику «один день через три». Замкнула рейтинг вакансия коммерческого директора фабрики мебели, которому пообещали зарплату до 160 тысяч рублей. Требуют опыт работы в данной сфере, умение наполнять сайты, мыслить нестандартно, вести переговоры.

Рост зарплаты специалисты Контрольно-счетной палаты региона связали с дефицитом кадров на рынке труда. Аналитики отметили, что безработица в области обновила очередной минимум, что еще больше сместило рынок труда в сторону соискателя. Замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров 6 декабря добавил, что нехватка кадров отмечена в сферах медицины, образования, машиностроительной отрасли и оборонно-промышленном комплексе.