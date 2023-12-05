В Челябинской области зафиксирован острый дефицит кадров

06 декабря 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

На одного специалиста приходится четыре вакансии Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров, сообщил первый замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Коэффициент напряженности в Челябинской области составляет 0,25, то есть на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров», — отметил Шегуров во время прямого эфира «Гранады пресс». Шегуров уточнил, что в текущем году острый дефицит специалистов зафиксирован в сфере медицины, образования, а также машиностроительной отрасли и сферы ОПК. Для этого в регионе разработаны и работают ряд программ повышения квалификации и переобучения. Ранее стало известно, что безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации.

В Челябинской области на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров, сообщил первый замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Коэффициент напряженности в Челябинской области составляет 0,25, то есть на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров», — отметил Шегуров во время прямого эфира «Гранады пресс». Шегуров уточнил, что в текущем году острый дефицит специалистов зафиксирован в сфере медицины, образования, а также машиностроительной отрасли и сферы ОПК. Для этого в регионе разработаны и работают ряд программ повышения квалификации и переобучения. Ранее стало известно, что безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации.