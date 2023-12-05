05 декабря 2023

В Челябинской области зафиксирован острый дефицит кадров

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Александром Ивановым, директором ДИП губернатора СО. Екатеринбург, пустое кресло, кабинет офис
На одного специалиста приходится четыре вакансии Фото:

В Челябинской области на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров, сообщил первый замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.

«Коэффициент напряженности в Челябинской области составляет 0,25, то есть на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров», — отметил Шегуров во время прямого эфира «Гранады пресс».

Шегуров уточнил, что в текущем году острый дефицит специалистов зафиксирован в сфере медицины, образования, а также машиностроительной отрасли и сферы ОПК. Для этого в регионе разработаны и работают ряд программ повышения квалификации и переобучения.

Ранее стало известно, что безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации.

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В Челябинской области на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров, сообщил первый замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров. «Коэффициент напряженности в Челябинской области составляет 0,25, то есть на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров», — отметил Шегуров во время прямого эфира «Гранады пресс». Шегуров уточнил, что в текущем году острый дефицит специалистов зафиксирован в сфере медицины, образования, а также машиностроительной отрасли и сферы ОПК. Для этого в регионе разработаны и работают ряд программ повышения квалификации и переобучения. Ранее стало известно, что безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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