В Челябинской области зафиксирован острый дефицит кадров

В Челябинской области на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров, сообщил первый замначальника Главного управления по труду и занятости населения региона Александр Шегуров.
«Коэффициент напряженности в Челябинской области составляет 0,25, то есть на одного специалиста приходится четыре вакансии. Это говорит об остром дефиците кадров», — отметил Шегуров во время прямого эфира «Гранады пресс».
Шегуров уточнил, что в текущем году острый дефицит специалистов зафиксирован в сфере медицины, образования, а также машиностроительной отрасли и сферы ОПК. Для этого в регионе разработаны и работают ряд программ повышения квалификации и переобучения.
Ранее стало известно, что безработица в Челябинской области достигла исторического минимума. Как заявили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона (КСП), кадровый дефицит в два раза сократил разрыв в уровне оплаты труда между Москвой и остальными субъектами Федерации.
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