05 декабря 2023

Екатеринбургские водители возглавили общероссийский рейтинг

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбург во время режима самоизоляции по COVID-19, машины, эпидемия, авто, автомобили, парковочное пространство екатеринбурга, виды екатеринбурга, парковка
Екатеринбургские водители вошли в топ 3 регионов по самому высокому баллу за прохождение теста на знания ПДД Фото:

Автовладельцы Екатеринбурга показали лучшее знание правил вождения. Об этом URA.RU по итогам тестирования сообщили в пресс-службе «Авто.ру».

«В среднем по стране участники набирают 31 балл из 60 возможных. В Екатеринбурге средний балл водителей 34», — написано в сообщении. Также город лидирует по количеству попыток пройти зимний зачет ПДД.

Статистика за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом году 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке.

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Автовладельцы Екатеринбурга показали лучшее знание правил вождения. Об этом URA.RU по итогам тестирования сообщили в пресс-службе «Авто.ру». «В среднем по стране участники набирают 31 балл из 60 возможных. В Екатеринбурге средний балл водителей 34», — написано в сообщении. Также город лидирует по количеству попыток пройти зимний зачет ПДД. Статистика за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом году 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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