Авто Екатеринбургские водители возглавили общероссийский рейтинг 06 декабря 2023 в 11:51 Размер текста - 17 + Екатеринбургские водители вошли в топ 3 регионов по самому высокому баллу за прохождение теста на знания ПДД Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Автовладельцы Екатеринбурга показали лучшее знание правил вождения. Об этом URA.RU по итогам тестирования сообщили в пресс-службе «Авто.ру». «В среднем по стране участники набирают 31 балл из 60 возможных. В Екатеринбурге средний балл водителей 34», — написано в сообщении. Также город лидирует по количеству попыток пройти зимний зачет ПДД. Статистика за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом году 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке. Автовладельцы Екатеринбурга показали лучшее знание правил вождения. Об этом URA.RU по итогам тестирования сообщили в пресс-службе «Авто.ру». «В среднем по стране участники набирают 31 балл из 60 возможных. В Екатеринбурге средний балл водителей 34», — написано в сообщении. Также город лидирует по количеству попыток пройти зимний зачет ПДД. Статистика за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом году 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям