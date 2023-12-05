Екатеринбургские водители возглавили общероссийский рейтинг

Екатеринбургские водители вошли в топ 3 регионов по самому высокому баллу за прохождение теста на знания ПДД
Автовладельцы Екатеринбурга показали лучшее знание правил вождения. Об этом URA.RU по итогам тестирования сообщили в пресс-службе «Авто.ру».
«В среднем по стране участники набирают 31 балл из 60 возможных. В Екатеринбурге средний балл водителей 34», — написано в сообщении. Также город лидирует по количеству попыток пройти зимний зачет ПДД.
Статистика за прошлые годы показывает, что чаще всего ошибки совершались в категории легких вопросов, связанных с очередностью проезда перекрестка. В этом году 94% пользователей неверно ответили на вопрос о правилах размещения автомобиля на парковке.
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