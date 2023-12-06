В пермском заксобрании появится новый депутат

Депутат гордумы Перми Федоров может перейти в заксобрание

06 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Вероника Куликова (на заднем плане) тщательно скрывает, кому перейдет мандат Ильи Лисняка (на переднем плане) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В политэлитах Пермского края гадают, кому реготделение «Справедливой России» передаст мандат депутата заксобрания, который освободился 30 ноября после лишения депутатского статусе Ильи Лисняка. Источники склоняются к тому, что основным кандидатом является депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров. Свое решение СР должна предоставить в избирком до 13 декабря. «Эсеры тщательно скрывают эту информацию. Даже внутрипол до конца не в курсе — пермская СР никогда не советовалась с ними. Но вообще же у них простой принцип и составления списков, и предоставления мандатов: скажем так, рыночный. Но самым вероятным кандидатом является Дмитрий Федоров», — отметил инсайдер. Дмитрий Федоров отказался от комментариев. Среди других версий — депутат гордумы Марк Коробов, руководитель близкого к Лисняку молодежного центра Михаил Нецветаев, соратница Лисняка Ирина Форсюк, экс-зампред заксобрания Евгений Вязников, экс-министр сельского хозяйства Олег Хараськин. Руководитель реготделения эсеров Вероника Куликова не ответила на сообщение URA.RU в мессенджере. Если «Справедливая Россия» не предоставит в крайизбирком свое решение, то по очередности мандат должен перейти к скандальному экс-депутату думы Березников Андрею Рашидову.

В политэлитах Пермского края гадают, кому реготделение «Справедливой России» передаст мандат депутата заксобрания, который освободился 30 ноября после лишения депутатского статусе Ильи Лисняка. Источники склоняются к тому, что основным кандидатом является депутат гордумы Перми Дмитрий Федоров. Свое решение СР должна предоставить в избирком до 13 декабря. «Эсеры тщательно скрывают эту информацию. Даже внутрипол до конца не в курсе — пермская СР никогда не советовалась с ними. Но вообще же у них простой принцип и составления списков, и предоставления мандатов: скажем так, рыночный. Но самым вероятным кандидатом является Дмитрий Федоров», — отметил инсайдер. Дмитрий Федоров отказался от комментариев. Среди других версий — депутат гордумы Марк Коробов, руководитель близкого к Лисняку молодежного центра Михаил Нецветаев, соратница Лисняка Ирина Форсюк, экс-зампред заксобрания Евгений Вязников, экс-министр сельского хозяйства Олег Хараськин. Руководитель реготделения эсеров Вероника Куликова не ответила на сообщение URA.RU в мессенджере. Если «Справедливая Россия» не предоставит в крайизбирком свое решение, то по очередности мандат должен перейти к скандальному экс-депутату думы Березников Андрею Рашидову.