Губернатор Махонин впервые пообщался с гражданами в приемной Медведева

Губернатор Пермского края встретился с жителями региона на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он ответил на вопросы касающиеся строительства дорог, тротуаров, установки освещения и пообщался на другие насущные темы. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале.
«Лариса Ташкинова из Култаево пришла с просьбой отремонтировать тротуар и уличное освещение по центральной для села улице — ул. Романа Кашина. Договорились, что с помощью „Комфортного края“ приведем в порядок улицы села. Общая протяженность ремонтируемых тротуаров составит более километра», — написал Махонин.
Он пообещал решить вопрос о судьбе дома культуры в поселке Кормовище и начать там ремонтные работы, а также построить еще 21 ДК в регионе. Жителей сел в Суксунском и Еловском округе заверили, что проложат асфальт на месте гравийных дорог.
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