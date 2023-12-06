Губернатор Махонин впервые пообщался с гражданами в приемной Медведева

06 декабря 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

Встреча в приемной Медведева состоялась 6 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Губернатор Пермского края встретился с жителями региона на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он ответил на вопросы касающиеся строительства дорог, тротуаров, установки освещения и пообщался на другие насущные темы. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Лариса Ташкинова из Култаево пришла с просьбой отремонтировать тротуар и уличное освещение по центральной для села улице — ул. Романа Кашина. Договорились, что с помощью „Комфортного края“ приведем в порядок улицы села. Общая протяженность ремонтируемых тротуаров составит более километра», — написал Махонин. Он пообещал решить вопрос о судьбе дома культуры в поселке Кормовище и начать там ремонтные работы, а также построить еще 21 ДК в регионе. Жителей сел в Суксунском и Еловском округе заверили, что проложат асфальт на месте гравийных дорог.

Губернатор Пермского края встретился с жителями региона на площадке Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Он ответил на вопросы касающиеся строительства дорог, тротуаров, установки освещения и пообщался на другие насущные темы. Об этом губернатор рассказал в своем telegram-канале. «Лариса Ташкинова из Култаево пришла с просьбой отремонтировать тротуар и уличное освещение по центральной для села улице — ул. Романа Кашина. Договорились, что с помощью „Комфортного края“ приведем в порядок улицы села. Общая протяженность ремонтируемых тротуаров составит более километра», — написал Махонин. Он пообещал решить вопрос о судьбе дома культуры в поселке Кормовище и начать там ремонтные работы, а также построить еще 21 ДК в регионе. Жителей сел в Суксунском и Еловском округе заверили, что проложат асфальт на месте гравийных дорог.