Из-за аномальных морозов в Челябинске отменили спектакль в трамвае

07 декабря 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Зрители должны слушать аудиоспектакль в наушниках, двигаясь по Челябинску на трамвае Фото: Владимир Васин © URA.RU В Челябинске из-за аномальных морозов отменили спектакль, который должен был пройти в трамвае. Об этом URA.RU 7 декабря сообщили организаторы мероприятия. «Театр-променад в трамвае „Не метеорит“, запланированный на 8 и 9 декабря 2023 года в 18:00 на трамвайной остановке „Площадь искусств“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте городских зрелищных касс. В дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона URA.RU подтвердили отмену спектакля. Его отменили в связи с морозами, чтобы никто не замерз и не заболел. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту их приобретения. Аудиоспектакль зрители, по задумке авторов, должны слушать, двигаясь по городу в трамвае. Виды Челябинска служат декорацией к постановке. Сильные морозы пришли в регион 7 декабря. В ближайшие дни аномальные морозы ослабевать не будут.

В Челябинске из-за аномальных морозов отменили спектакль, который должен был пройти в трамвае. Об этом URA.RU 7 декабря сообщили организаторы мероприятия. «Театр-променад в трамвае „Не метеорит“, запланированный на 8 и 9 декабря 2023 года в 18:00 на трамвайной остановке „Площадь искусств“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте городских зрелищных касс. В дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона URA.RU подтвердили отмену спектакля. Его отменили в связи с морозами, чтобы никто не замерз и не заболел. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту их приобретения. Аудиоспектакль зрители, по задумке авторов, должны слушать, двигаясь по городу в трамвае. Виды Челябинска служат декорацией к постановке. Сильные морозы пришли в регион 7 декабря. В ближайшие дни аномальные морозы ослабевать не будут.