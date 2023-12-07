Из-за аномальных морозов в Челябинске отменили спектакль в трамвае

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвайный парк. ЧелябГЭТ. Челябинск., уквз, трамвай
Зрители должны слушать аудиоспектакль в наушниках, двигаясь по Челябинску на трамвае Фото:

В Челябинске из-за аномальных морозов отменили спектакль, который должен был пройти в трамвае. Об этом URA.RU 7 декабря сообщили организаторы мероприятия.

«Театр-променад в трамвае „Не метеорит“, запланированный на 8 и 9 декабря 2023 года в 18:00 на трамвайной остановке „Площадь искусств“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте городских зрелищных касс.

В дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона URA.RU подтвердили отмену спектакля. Его отменили в связи с морозами, чтобы никто не замерз и не заболел. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту их приобретения.

Аудиоспектакль зрители, по задумке авторов, должны слушать, двигаясь по городу в трамвае. Виды Челябинска служат декорацией к постановке.

Сильные морозы пришли в регион 7 декабря. В ближайшие дни аномальные морозы ослабевать не будут.

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В Челябинске из-за аномальных морозов отменили спектакль, который должен был пройти в трамвае. Об этом URA.RU 7 декабря сообщили организаторы мероприятия. «Театр-променад в трамвае „Не метеорит“, запланированный на 8 и 9 декабря 2023 года в 18:00 на трамвайной остановке „Площадь искусств“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте городских зрелищных касс. В дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона URA.RU подтвердили отмену спектакля. Его отменили в связи с морозами, чтобы никто не замерз и не заболел. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту их приобретения. Аудиоспектакль зрители, по задумке авторов, должны слушать, двигаясь по городу в трамвае. Виды Челябинска служат декорацией к постановке. Сильные морозы пришли в регион 7 декабря. В ближайшие дни аномальные морозы ослабевать не будут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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