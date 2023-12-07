Из-за аномальных морозов в Челябинске отменили спектакль в трамвае

В Челябинске из-за аномальных морозов отменили спектакль, который должен был пройти в трамвае. Об этом URA.RU 7 декабря сообщили организаторы мероприятия.
«Театр-променад в трамвае „Не метеорит“, запланированный на 8 и 9 декабря 2023 года в 18:00 на трамвайной остановке „Площадь искусств“, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте городских зрелищных касс.
В дирекции фестивальных и культурно-массовых мероприятий региона URA.RU подтвердили отмену спектакля. Его отменили в связи с морозами, чтобы никто не замерз и не заболел. Все приобретенные билеты можно вернуть по месту их приобретения.
Аудиоспектакль зрители, по задумке авторов, должны слушать, двигаясь по городу в трамвае. Виды Челябинска служат декорацией к постановке.
Сильные морозы пришли в регион 7 декабря. В ближайшие дни аномальные морозы ослабевать не будут.
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