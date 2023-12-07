07 декабря 2023

В Челябинске трамвай оборвал контактную сеть. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил ООО «ЧелябГЭТ». Челябинск, общественный транспорт, трамвайное депо, электротранспорт, городской электротранспорт, новый трамвай
Обрыв контактной сети трамвая попал на видео Фото:

В Челябинске 8 декабря трамвай оборвал контактную сеть возле остановки «Теплотехнический институт», что привело к остановке вагонов в 35-градусные морозы. Видео обрыва сети записали камеры наружного наблюдения «Интерсвязь».

«Закрыто движение трамваев от перекрестка Победы/Каслинская в направлении ЧМК, Чичерина, Автовокзала, в кривой технически неисправный вагон, обрыв контактной сети. Движение организовано: до Центра, с ЧМК — до Трамвайного депо №2», — сообщили в официальном telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».

По данным очевидцев, движение в сторону Металлургического района было закрыто около 9:40 утра. В это время морозы на улице достигали 30-35 градусов. Холода продлятся до середины декабря.

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В Челябинске 8 декабря трамвай оборвал контактную сеть возле остановки «Теплотехнический институт», что привело к остановке вагонов в 35-градусные морозы. Видео обрыва сети записали камеры наружного наблюдения «Интерсвязь». «Закрыто движение трамваев от перекрестка Победы/Каслинская в направлении ЧМК, Чичерина, Автовокзала, в кривой технически неисправный вагон, обрыв контактной сети. Движение организовано: до Центра, с ЧМК — до Трамвайного депо №2», — сообщили в официальном telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия». По данным очевидцев, движение в сторону Металлургического района было закрыто около 9:40 утра. В это время морозы на улице достигали 30-35 градусов. Холода продлятся до середины декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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