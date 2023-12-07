В Челябинске 8 декабря трамвай оборвал контактную сеть возле остановки «Теплотехнический институт», что привело к остановке вагонов в 35-градусные морозы. Видео обрыва сети записали камеры наружного наблюдения «Интерсвязь».
«Закрыто движение трамваев от перекрестка Победы/Каслинская в направлении ЧМК, Чичерина, Автовокзала, в кривой технически неисправный вагон, обрыв контактной сети. Движение организовано: до Центра, с ЧМК — до Трамвайного депо №2», — сообщили в официальном telegram-канале «ЧелябГЭТ. Происшествия».
По данным очевидцев, движение в сторону Металлургического района было закрыто около 9:40 утра. В это время морозы на улице достигали 30-35 градусов. Холода продлятся до середины декабря.
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